双十一预售最后两天 富士新品X-T5登录京东潮电好物

【天极网数码频道】于上周全新发布的富士X-T5，得到了众多摄影师们的喜爱。从2014年发布X-T1发布以来，该系列已经陪伴众多摄影师们走过了十多年风雨，如今X-T5带着全新的技术，来到我们的身边，它具备了小巧便携，性能强大的特性，能满足日常及专业的拍摄需求。现在这款人气新品已登录京东平台，下单不仅能享受12期免息的优惠政策，还会获得原装电池一块。

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富士X-T5采用了全新的X-TRANS CMOS 5 HR传感器，拥有约4020万像素，是上一代产品的1.5倍。搭配的处理器为X-Processor 5，其处理性能约为上代的2倍，能实现高画质的同时，又不会牺牲信噪比，同时还能提升对焦性能。

经典的拨盘操控方式再现，X-T5机身配备了三个顶部拨盘，可以快速控制ISO、快门速度和曝光补偿，并且它能与大多数XF镜头上的光圈环配合使用，使用户能在开机前就完成检查、调整参数的操作。

胶片模拟向来是富士的优势，X-T5内置了19种胶片模拟模式，并以数字化方式呈现富士胶片85年来的优秀质感。此次全新增加了Nostalgic neg怀旧负片模式，改模式能重现旧相册中照片的感觉，拍摄出更具复古味的照片。

视频方面富士X-T5支持以30p 4:2:2 10-bit内录6.2K视频，支持除了F-Log外的F-Log2拍摄以保留更多的动态范围，同时它也支持通过HDMI输出RAW视频，从而获得12bit Apple ProRes RAW，帧数高达6.2K，帧速率高达29.97副/秒。

样片鉴赏：

摄影师：Nordica，1/640，F3.2，ISO125

摄影师：Karen Hutton，1/180，F18，ISO250

摄影师：Megan Lewis，1/2000，F8，ISO250