苹果VR指尖追踪专利获授权，或改变VR操作方式？

【天极网数码频道】最近，有消息显示苹果公司申请的“基于IMU的手套”专利获得授权，授权公告号CN109582125B。

专利摘要显示，本公开涉及能够测量单个指骨和拇指骨的移动的VR手套。该VR手套可包括多个惯性测量单元以跟踪一个或多个手指节段或手节段的所述移动。

所述IMU可包括一个或多个运动传感器，诸如陀螺仪和加速度计，IMU可邻近指或拇指骨定位并且可测量所述对应骨的惯性运动。在一些示例中，所述VR手套可包括磁力仪以确定地磁场的方向，还可包括一个或多个其他电子部件，诸如多个电极，用于感测航向、实现电容式触摸或指尖之间的接触感测。

此前就有相关的苹果专利就遭到了曝光，消息表明苹果正在研究可穿戴的手套输入设备，以简化与AR(增强现实)和VR(虚拟现实)的交互。这种手套输入设备可用于手势控制，并可能在某些情况下提供触觉反馈。据悉，苹果的这种设计主要用于VR和AR环境。

苹果申请了一项新的专利，外观类似手套。多年来，一直有传言称，苹果正在积极研发某种形式的AR/VR头显或智能眼镜。早在六月份，库克在接受采访时被问到关于AR方面的问题，库克说道：你可能知道，我对AR感到非常兴奋。对于包括AR在内的任何技术来说，关键都是要把人性放在核心的位置。库克还提到了苹果在AR领域的一些工作，主要还是iPhone和iPad上的AR应用，后面他又补充道：但我认为，对于这项技术的发展，我们仍处于非常早期的阶段。我对我们在这个领域看到的机会感到激动不已，请继续关注我们，你将看到我们能提供什么。

有苹果供应链人士透露，客户首款头戴设备已经于6月底已经完成Pre-EVT (工程验证前置)，即将进入EVT阶段，若以2阶段EVT来推测，新品有望在年底投入量产，最快可能会在2023年第一季度亮相。目前上、下游供应链已经经过小量出货以及验证，陆续进入设计验证测试、展开整机验证的重点阶段。

这也与此前分析师郭明Z的分析不谋而合，他曾就透露这款苹果虚拟现实设备将会在2023年1月份发布，并强调这款设备将是苹果有史以来设计最为复杂的产品。彭博社在1月份报道称，由于存在性能和散热相关的开发问题，这款头显可能会推迟到2023年。

种种消息都表明苹果的这款设备确实即将到来，苹果的AR / VR头显将会配备两到三个显示屏，其中至少有两个为分辨率 高达4K Micro OLED的显示屏，像素也高达3000PPI。索尼预计将向苹果提供所需要的零部件，也有报告称LG Display将在明年为苹果提供Micro LED面板。这款设备显示内部拥有超高分辨率的8K显示屏和先进的眼球追踪技术， 并且会配备有高达15个摄像头，以精准的对眼球进行识别和追踪等。

虚拟空间的互动体验一直是当下AR设备不可避免的难题之一，在PC上用户可以通过鼠标精确控制;在智能手机上用户可以通过手指做到指哪打哪;而在VR设备上，在空间上的定位支持并不算太好。现在的 VR 系统有替代方案，主要是引入运动控制器，但是当用户抓取虚拟物品时实际上他已经抓住了控制器，所以体验并不完美。

按照苹果专利的描述，它想开发一种附着于指尖的设备，设备上有传感器，支持触觉反馈。传感器附着于手背面的手指上，传感器可以侦测动作，提供某种形式的触觉反馈。指环可以戴在指尖，由指甲固定住，这样就能确定是一根手指还是多根手指参与互动。信息反馈到手背上的控制单元，然后连接到计算机。

从已有信息来看，苹果布局VR/AR领域确实很久了，或许会在明年推出旗下的首款VR/AR设备。据悉，这款设备可能会命名为“Apple Reality Pro”。

同时如果苹果能够将这一专利应用到实际中，那么可能会颠覆如今的虚拟设备体验。目前的虚拟设备基本都需要用到类似手柄的工具，来实现一系列的操作，或许在苹果心中，这样的操作形式过于繁琐，所以才会在这项专利成熟时再推出相应的虚拟设备。