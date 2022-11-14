三星时代落幕，Exynos黯然退场，猎户座终究没能撑起自己的野心

【天极网数码频道】最近曝光了一款Exynos中端芯片，随着2023年第一季度的到来，三星即将发布A系列新机，其中奖至少配备一款Exynos中端芯片。目前，这款芯片已经现身，但也让人不禁发问，猎户座怎么沦落至此。

将时间拨回2007年，初代iPhone发布之际，三星作为苹果的芯片供应商，在初代iPhone上提供S5L8900芯片。由此，三星展开与苹果的长期合作，即使之后苹果开始自己设计芯片，也选择由三星代工。

两年后，被用户奉为“中国苹果”的魅族M8问世，同样搭载三星打造的S3C6410处理器。在魅族魔改的WinCE系统中，这颗处理器得以发挥出在当时还算强劲的性能，也让魅族M8成功出圈，并且在世界范围内受到关注。

在魅族与联发科携手之前，魅族旗舰系列一直使用三星处理器。而那时候的三星芯片部门，可谓意气风发，与同期的联发科以及高通呈三足鼎立之势。但和联发科仅在中低端发力不同，三星的Exynos高端系列在当年有着与高通一较高下的实力，甚至在几代芯片中小有优势。

当初的Exynos有多风光，如今就有多没落。7年前，Exynos迎来自己的高光时刻。那一年，高通推出性能堪称暴涨的骁龙810，但让所有厂商都没想到的是，暴涨的不止性能，还有功耗和温度。同期一众搭载骁龙810的机型均出现了温控温度，不少手机温度过高导致的性能下降让用户叫苦不迭。

而一向与高通不对付的魅族，由于一直以来都使用三星处理器，和三星有着非比寻常的合作关系。自然而然在当年的年度旗舰魅族Pro5上，依然搭载三星Exynos 7420处理器。当饱受火龙810困扰的用户第一次接触到魅族Pro5时，就被其强大的性能以及可观的温度控制所吸引。

由此，Exynos登上巅峰，在当年助力魅族Pro5成功登顶安卓机皇宝座。但好景不长，随着高通骁龙系列回过神来，加上魅族接受阿里注资，即使来年的骁龙820虽然温度还是很高，但比起骁龙810还是改善不少。魅族使用三星处理器导致仅支持联通/移动，没有全网通的弊端也被用户所吐槽。

后来魅族Pro 6 Plus依然采用Exynos 8890处理器，作为2016年的重磅旗舰登场，但那个年代不支持全网通同样带来了负面声音。随着魅族与高通和解，最后一次采用Exynos就是在魅族15 Plus上的Exynos 8895，并且已经通过外挂基带的形式解决了全网通问题。

当2018年搭载骁龙845的魅族16正式发布时，也宣告着魅族与三星长达十年的芯片合作生涯就此终结。那一年，三星在中国智能手机市场的份额已经低于1%。后来三星Exynos选择和vivo合作，相继推出Exynos 980，以及联合研发的Exynos 1080，不过已然有些无力回天之势。

当年魅族Pro5的成功让三星信心爆棚，不再满足于ARM公版架构，开始和高通一样推出自研架构猫鼬，这也成为Exynos走下坡路的开始。投入170亿美元开发的自研架构猫鼬，并没有让Exynos更上一层楼，反而是逐渐落后于同期的高通芯片，在性能和口碑方面都遭遇滑铁卢。

在采用这一架构之后，Exynos开始没落，不仅丧失曾经三足鼎立的地位，还被华为的麒麟芯片所超越。甚至在5G时代受到用户联名上信，要求三星更换欧洲地区的处理器芯片。在烧掉170亿美元之后，三星再次回归公版架构，可此时已经为时已晚。

内部架构的混乱，加上三星电子在5nm制程工艺时代落后于台积电技术，导致高通都放弃使用三星代工技术。当三星S22上所搭载的那颗Exynos被欧洲用户群起而攻之时，Exynos的命运就已经落下了句点。

今年就有消息传出三星将放弃在之后的S系列新机中搭载Exynos芯片，全面转向高通骁龙芯片，至此，曾经属于猎户座的辉煌就此消散，彻底沦为中端产物，成为被人所铭记的“曾经的王者”。