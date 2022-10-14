台积电再传好消息，2nm进展快于预期！功耗直降30%？

【天极网数码频道】近日，台积电召开法说会，并且在会上公布了第三季度的财务数据以及第四季度的展望。

财报显示，今年第三季度，台积电营收202.3亿美元，约合1450.49亿元人民币，毛利率为60.4%，营业净利率50.6%。报告期内，台积电5纳米的出货量占总晶圆收入的28%;7纳米的出货量占26%;7纳米及更先进制程占晶圆总收入的54%。

台积电预计，今年第四季度营收约199亿美元，约合1426.83亿元人民币，至 207 亿美元，约合1484.19亿元人民币，平均值换算为0.4%环比增幅，毛利率、净利率将较第三季度维持高档。

台积电总裁魏哲家在法说会上表示，客户对3nm的需求已经超越台积电的供应量，明年将满载生产，部分原因来自持续的机台交付期问题。预估明年3nm营收占比约为4-6%。

魏哲家表示，“台积电正与设备供应商紧密合作，为3nm 制程准备更多产能，以支持客户在明年、2024年及未来的强劲需求”。此外，对于2nm工艺的进程，他透露目前一切顺利，甚至优于预期，所以台积电仍预计会在2025年量产。

台积电在6月份正式公布了2nm工艺，并透露了一些技术细节，相比3nm工艺，在相同功耗下，2nm速度快10~15%;相同速度下，功耗降低25~30%。

不过在晶体管密度上，2nm工艺的提升就不那么让人满意了，相比3nm只提升了10%，远低于以往至少70%的晶体管密度提升，这可能是台积电首次在2nm工艺上放弃FinFET晶体管，改用GAA晶体管所致，第一代工艺会保守一些。

不久前就有台媒报道称，台积电可能在2025年正式推出2nm制程，同时市场方面也普遍看好台积电的2nm制程工艺全面领先三星以及英特尔。目前，台积电2nm晶圆厂将座落于竹科宝山二期扩建计画用地中，竹科管理局已展开公共设施建设，台积电也已经开始整地作业。

而在在3nm工艺方面，有传言称由于台积电3nm工艺的能效问题，没有达到苹果的要求可能意味着流产，但是台积电在3nm上的研发进度却没有停滞，在加速研发最新的制程工艺技术。

根据台积电公布的信息，N3工艺将于2022年内开始量产，后续会推出迭代的N3E、N3X以及N3P等制程工艺。其中，N3E将于明年实现量产。这则消息可以说是辟谣了台积电放弃N3工艺转投N3E工艺的传闻，这也意味着台积依然会基于N3工艺来制造苹果的最新芯片。

今年苹果的A16芯片依然是台积电的4nm工艺，而明年的A17和后年的A18则可能都是台积电的3nm工艺。同时按照台积电目前的预期，如果2025年可以如期推出2nm工艺，那么苹果将极有可能在A19用上2nm工艺，并且大概率由苹果首发2nm工艺。