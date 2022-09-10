AMD R7 7700X跑分数据曝光，对标i9-12900K！

作者：骷

【天极网数码频道】最近有网友发现AMD R7 7700X已经在CPU-Z中偷跑，从跑分数据看来，这颗8核心的CPU在整体性能上还算不错。

根据跑分成绩来看，7700X 八个内核都可以跑到 5425MHz 的频率，比官方给出的数据高出 25 MHz。相比上一代 CPU 的 65W，7700X 的 TDP 提高到了 105W，支持 AVX512 指令集，采用最新的 5nm 工艺、Zen4 微架构，支持 DDR5 内存和 PCIe Gen5 协议。

R7 7700X 在 CPU-Z 单线程测试中获得了 774 分，在多线程测试中获得了 8381 分。作为对比，新处理器单核跑分比 R7 5800X快 21%，比 R9 5950X快 20%，比酷睿 i5-12600K 强 1%，同时不敌 i7-12700K。

在多线程性能方面，R7 7700X 相比酷睿 i9-12900K提高了 1%，而比 i7-12700K 高出来 8%，同时比 R7 5800X 高出 28%，可惜的是不敌 i9-12900KF。值得一提的是，目前 i9-12900K 在 Geekbench 中单核成绩从 1800 分到 2200 分都有，而 i9-12900KF 最高可达 3000 分左右。所以这也让不少用户怀疑目前7700X跑分的可靠性，毕竟对手的的跑分数据跨度太大。

此前AMD就手滑将四款处理器型号放在官网上导致全世界都知道AMD将要首发哪几款机型，其分别为AMD 锐龙 9 7950X、AMD 锐龙 9 7900X、AMD 锐龙 7 7700X、AMD 锐龙 5 7600X。而AMD早前就已经公布新一代基于AM5的主板，LGA 插座将原生支持最高 170W TDP，但是并没有公布哪些型号的处理器为 170W TDP。AMD 目前的锐龙桌面处理器分为 65W TDP 和 105W TDP 两个系列。预计锐龙 7000 系列可能会分为 65W、105W 和 170W 三个 TDP 等级。

早在今年5月份的台北电脑展展前发布会上，AMD官方介绍了 AMD 锐龙 7000 处理器的架构，该系列处理器将于今年下半年正式发售。据官方表示，AMD 锐龙 7000 处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心，其中 CPU 核心依旧采用小芯片设计;I / O 核心采用了全新 6nm 工艺，集成了 RDNA2 核显、DDR5、PCIe 5.0 控制器，官方称其基于低功耗架构。

也在最近，关于这几款AMD处理器的售价被偷跑，有加拿大零售商将四款AMD锐龙7000系列处理器上架，并且明确标明了售价，旗舰款的Ryzen 9 7950X售价为1140.99加元，约合 6016.56 元人民币;次旗舰Ryzen 9 7900X售价为777.99加元，约合 4100.76 元人民币; Ryzen 7 7700X售价为613.99加元，约合 3235.22 元人民币;Ryzen 5 7600X售价为423.99加元，约合 2232.46 元人民币。值得注意的是，这些还只是不带散热器的散片价格，那么也就意味着正式版的盒装价格将会更贵。

就目前来看，这款7700X的具体性能还尚无定论，在AMD正式发布这些处理器之前，都还有提升性能的地方。但是从实际情况来看，7700X的性能基本上还算令用户满意，毕竟12代酷睿可以说是英特尔将牙膏挤爆的产物。