Steam Deck获最佳硬件奖，实至名归但软件才是关键！

【天极网数码频道】11月23日，第40届金摇杆年度大奖获奖名单公布，不出意外的《艾尔登法环》荣获年度游戏等四项大奖，宫崎英高的第九艺术这下算是彻底出圈了。而在硬件方面，作为游戏平台的V社，首次推出的硬件产品Steam Deck荣获最佳硬件奖项，可以说是实至名归，V社创始人“G胖”也发表了自己的获奖感言。

G胖发言表示：“我谨代表Valve公司的每个人，感谢你们授予Steam Deck最佳游戏硬件的金摇杆奖。在我本人的PC上，其部件来自不同厂商，包括AMD的CPU，英伟达的显卡，海盗船鼠标，罗技键盘和三星显示器...... 正是这种互操作性、兼容性和开放性，真正造就了像Steam Deck这样的产品。”

自从2017年任天堂推出Switch以来，掌机这个市场又重新爆火起来，不过不同于任天堂的是，目前的游戏掌机基本都基于Windows，但受到体积、散热等多方面的影响，加上不菲的价格，使得这一市场在Switch之后并没有呈现出百花齐放的盛况，Switch仍然一家独大。

Switch是任天堂在掌机和主机领域深耕多年后推出的集大成之作，囊括了两种机型诸多优点。可拆卸式手柄、底座、体感等元素完美融合进这样一款掌机主机的跨界产品中，也让Switch同样在全球火之又火。

不过最重要的是，虽然Switch在硬件玩法上做出了革新，但是其软件体验才是这款产品成功最主要的原因。Switch已经诞生整整五年，如果要论性能，随便一台在售掌机都能吊打它，但就是凭借着孱弱的性能，Switch依然有着不小的市场。

同时任天堂凭借旗下软件研发工作室天马行空的创作能力，使得经典游戏不断在任天堂游戏上涌现，这也为Switch提供了强大的游戏库。而V社并没有使用Windows系统来作为掌机系统，而是在Linux的基础上二次开发了一个Steam OS，在硬件上也跟AMD深度合作定制性能更强的芯片。

这次Steam Deck的成功硬件方面功不可没，软件同样也是最关键的因素。对于第一次做掌机产品的V社而言，最大的优势就是已经在全球拥有巨大用户量的游戏平台Steam，同时凭借和各大游戏厂商良好的合作关系，能够让部分游戏针对Steam Deck进行优化。

V社最聪明的地方就是根据掌机的需求和自身体量，与AMD合作定制芯片，定制芯片最大的好处就是能在性能与功耗之间达到最佳的平衡，不像一众直接搭载笔记本芯片的掌机一样面临巨大的续航和发热问题。

而在软件层面，Steam Deck不仅在掌机上使用主开发的SteamOS系统，避免Windows臃肿的体积来消耗系统资源，并且自力更生对于大部分游戏做掌机优化。最关键的是V社还在SteamOS中开发了多个插件，给予玩家最大的自由度。玩家甚至能够改变GPU频率、风扇转速等等，如此精准的硬件级设置让玩家能够根据不同游戏来定制化不同性能，使得玩家的体验大幅提升。

这也是为什么在提到Steam Deck时，大多数玩家并不是直接夸赞这台掌机的性能有多强，而是对这台掌机给玩家带来的用户体验大加赞赏。在Windows掌机市场，不乏比Steam Deck硬件配置更高的游戏掌机，但没有一款能够像Steam Deck这样火爆全球的机型。

Steam Deck能够成功最主要的原因就是系统层级的优化，加上游戏适配和厂商对于玩家的尊重，这些原因共同造就了Steam Deck在玩家群体中的良好口碑，所以Steam Deck荣获最佳硬件不止实至名归，在软件方面同样不可忽略。