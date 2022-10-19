M2版iPad Pro正式发布，上架官网后，网友表示：旧款真香！

【天极网数码频道】昨日夜间，苹果在官网上架了两款iPad产品，其中一款就是搭载了M2芯片的iPad Pro，拥有11英寸和12.9英寸两个版本。

这一次全新iPad Pro最大的变化就是采用了M2芯片，这颗芯片已经搭载在苹果今年发布的全新Mac上，性能十分强劲。在Mac上的M2采用了两种不同的规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升了35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

新款iPad Pro上搭载的M2芯片则是采用了满血的10核心GPU版本，两个不同尺寸的芯片规格保持一致。这也意味着新一代iPad Pro的性能在理论上和最近的Mac高配版本保持一致，在生产力方面将无需担心性能瓶颈。

苹果iPad Pro 12.9英寸版搭载Liquid视网膜XDR显示屏，采用12.9英寸mini-LED背光多点触控显示屏，2732 x 2048像素分辨率，264 ppi，全屏下XDR亮度最大1000尼特，而HDR内容下的峰值亮度达到了1600尼特。

不过iPad Pro 11英寸版本虽然同样搭载了Liquid视网膜屏幕，但并不是XDR规格，并不是mini-LED背光多点触控显示屏，这也与此前爆料的信息有所出入。此前不少媒体都认为，这次苹果会在iPad Pro上一视同仁，除了屏幕尺寸的差距外，将不会有其他差异。

如此一来，iPad Pro 12.9英寸版在内容播放方面的效果要更胜一筹，对于屏幕有需求的用户还是购买12.9英寸版本更为妥当。毕竟mini-LED带来的高动态范围和高对比度都是普通屏幕所无法比拟的，如果对这方面没有硬性需求，那么iPad Pro 11英寸也并非不能接受。

这次的iPad Pro还支持最新的Apple Pencil(第二代)悬停功能，当用户手握Apple Pencil距离屏幕12毫米时，iPad Pro就会检测到，并且会在屏幕上出现笔触，让用户可以提前预览。这样的功能也更加人性化，在体验上会更丰富。

新款的苹果iPad Pro还支持802.11ax无线局域网连接，满足需要随时随地处理高负载工作流的用户对高速连接的要求。支持5G蜂窝网络的无线局域网+蜂窝网络机型现支持分布在全球的更多5G网络。

但是Wi-Fi+蜂窝网络版本的新款iPad Pro将不再支持GSM / EDGE，EDGE最初于 2003 年开始部署在GSM网络上，能够提供高达384 kbps的数据速率，是对现有GSM / GPRS网络的演进升级。

GSM / EDGE通常被称为2.5G，因为它在2G和当时开始开发的3G技术之间架起了桥梁。许多运营商目前已经关闭或将很快关闭该网络。而苹果的这一做法明确决定，iPad的传统支持已经到了尽头。

虽然新款iPad Pro支持802.11ax无线局域网连接，以及同步双频 (2.4GHz和5GHz)、支持HT80的 MIMO 技术和蓝牙5.3技术，还有Wi‑Fi 6E，但可惜的是Wi‑Fi 6E并不支持中国大陆地区，这也意味着大陆的用户无法使用Wi‑Fi 6E来进行更告诉的上网和更稳定的连接。

在价格方面，11英寸iPad Pro无线局域网机型起售价为RMB 6799，无线局域网+蜂窝网络机型起售价为RMB 7999;12.9英寸iPad Pro无线局域网机型起售价为RMB 9299，无线局域网+蜂窝网络机型起售价为RMB 10499。

M2版本的iPad Pro将于10月20日起接受预订，并且在10月26日正式开售。不过，不少网友在看过新款iPad Pro的定价后，纷纷表示自己的旧款瞬间香了很多。

这主要是因为得益于前代M1芯片强大的性能，此前版本的iPad Pro完全没有性能方面的瓶颈，并且最新的iPadOS 16上的新功能也都支持M1芯片，对于老用户而言，最大升级是芯片的新款完全没有任何吸引力。

另一方面，新款的11英寸版本相较前代涨价600，而12.9英寸更是涨价800，即使新款在配置方面有了升级，但在很多用户看来只是常规性的升级，不足以支撑起这次的涨价。挤牙膏式的升级确实让用户提不起兴趣，并且新款发布后，老款在第三方电商的售价肯定还会更低，两代的差价远高于600和800。

这次苹果上架了两款iPad，可无一例外都遭到了用户的吐槽，产品涨价确实无可厚非，但苹果要拿出涨价的诚意来，如果继续保持这样傲慢的态度，即使产品再好，失去人心一样会遭到反噬。