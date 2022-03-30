屏显效果大出风头！荣耀、realme新机用的都是Pixelworks逐点半导体“独显芯”

作者：小戈

【天极网数码频道】进入3月以来，智能手机，特别是中高端旗舰机型的发布已进入旺季，最新登场的荣耀Magic4系列、真我GT Neo3等机型除了一系列强悍的核心配置，出色的屏显效果此次也出尽了风头，细心观看新品发布会的观众不难发现，持续输出这股强大显示力量的是一款独立显示芯片，而该款芯片的出处则是业界领先的视觉显示技术提供商―Pixelworks逐点半导体。

荣耀发布会截图

realme发布会截图

近年来智能手机市场竞争愈发激烈，广大手机厂商也纷纷拿出十八般武艺，在核心配置上变得越来越强悍，部分高端旗舰手机甚至可以足够应对各种“硬件杀手”级的主机移植游戏。就像高端电脑会搭载独立显卡一样，智能手机想获得更出色的屏显效果，同样也需要专业的外援支持。在这样的新趋势下，Pixelworks逐点半导体承担起这份重任，凭借业界领先的内容创作、视频传输和显示处理解决方案和技术，深入研究支持手机端高质量显示所需要的软硬件环境与技术支持，用专门的技术解决专门的问题，帮助手机厂商根据各自不同的产品定位打造最适合其受众的视觉显示解决方案，让性能和配置的选择权充分掌握在手机厂商与用户手中，为消费者提供最恰到好处的优质屏显体验。

最高120Hz帧率显示，为手机游戏开启“电竞”模式

记得1、2年前，玩家对《王者荣耀》流畅度的定义是60帧，在当时而言该帧率已能带来较为顺畅的画面效果，但随着手机配置和性能的提升，拥有高刷新率模式的智能手机逐渐增多，当用户体验到开启90帧、120帧的高帧率丝滑画面后，对于流畅画质的标准也被进一步提高，尤其针对许多FPS游戏而言，越丝滑的画面能让操作更加如鱼得水，比对手先人一步，这在团战当中有时可以一招致胜。就如同从4G到5G的迭代升级一样，由俭入奢易，由奢入俭却很难，那么如何将屏幕显示的“奢”变得可承受且可持续，就成为手机厂商们致力于为用户解决的问题。

荣耀发布会截图: 独显芯片助力帧率稳定120Hz，有效平衡能耗与温度

Pixelworks独显芯片所搭载的MotionEngine™技术能将低帧率游戏内容插帧至最高120Hz，即每秒展现120幅图像，实际画质将成倍升级，在不影响画面艺术原意的传达下，画面的切换更加连贯自然，同时还能有效消除由于帧率不匹配所导致的运动残影和画面抖动，英雄技能的释放自然更加丝滑畅快。目前，荣耀Magic4 Pro，荣耀Magic4 至臻版以及realme GT Neo3 的用户，除了在《王者荣耀》外，还可以在《原神》、《和平精英》等多款人气手游中享受这份高帧丝滑的游戏体验。

realme发布会截图: 独显120帧，功耗负担小，画质更出众

有朋友可能会担心在开启高帧模式一段时间后，手机温度、电量消耗以及续航时间是否对游戏体验带来较大影响？对于这一点，Pixelworks逐点半导体早有预案。从其官方的介绍来看，其MotionEngine™技术基于分布式运动处理架构打造，可通过降低GPU负载，减轻手机的整体功耗，因此高帧率模式下手机发烫、电量降低过快的情况能被有效缓解。可见Pixelworks逐点半导体在其视觉显示方案的打造上，对各方面都进行了仔细且周全的考量。

拥有10bit色深与DCI-P3广色域，还有绝对色准加持

出于色彩显示的一致性和精准性的考虑，电影从前期拍摄到后期制作、再到成片输出，都会基于相同色域与标准进行处理。 想要获得原汁原味的色彩效果，手机也需要支持相同标准，否则很难避免出现偏色的情况，影响画面传达的真实性和观感上的一致性。

Pixelworks独显芯片支持100% DCI-P3广色域与10.7亿色真彩显示。 其中DCI-P3广色域是美国电影行业制定的标准，相比REC.709色域，DCI-P3广色域在绿色与红色区域覆盖范围更广，因此对于草原森林、或是日出夕阳等都能提供更丰富且精准的色彩支持。

荣耀发布会截图

realme发布会截图

准确的色彩呈现对手机屏显也是极大的挑战，调教不准就有可能出现肤色偏移、画面偏暖或偏冷的情况，《和平精英》等游戏中，被暗处敌人或伏地魔伏击的情况，很多都是由于手机屏显色彩不够精准，相近色彩“糊成一片”而导致的。Pixelworks独显芯片能够提供绝对的色彩准确性，在Pixelworks专业色彩校准技术的调教下，荣耀Magic4 Pro及荣耀Magic4 至臻版的ΔE值被降低至0.5以内，而realme GT Neo3的JNCD值被降低至约0.4，两项数据都达到了专业屏显的标准，可以说在色准这一块，已经被精准拿捏，即使敌人在暗处，也能洞若观火地发现敌方目标，主动出击。

支持SDR实时转HDR，还支持HDR 10动态提升至HDR 10+

HDR也是大家非常关注的参数，近年来不仅电影非常讲究HDR效果，许多的视频APP和游戏也纷纷加入了相关模式。

荣耀发布会截图

强大的Pixelworks独显芯片支持将SDR画质实时转换为HDR画质，如此一来视频及游戏画面可以显示更多的色阶和细节，让用户可以在手机上就享受到电影般的画质，而游戏的画面表现也更接近于真实世界，可帮助用户迅速进入游戏角色，提升游戏表现。

不仅如此，在荣耀Magic4 Pro以及荣耀Magic4 至臻版上，Pixelworks逐点半导体的动态自适应HDR技术还可实现画面从HDR10至HDR10+的动态效果提升。简单来说，HDR 10是将静态元数据发送到视频流，HDR 10+发送的是动态元数据，后者能够根据显示内容和环境光亮度，逐帧对屏显亮度、对比度、饱和度等显示参数进行调整，画质优化更细腻，显示效果更加真实通透。

更专业的显示调教，无论身处室内室外屏显效果都清晰舒适

也许大家会有这样的体验，从昏暗的室内来到阳光充足的户外，环境光的瞬间变化，会导致眼睛看屏幕有种模糊和不适感，因此手机厂商都会内置“自动调节”色温、亮度等参数的功能来保证屏幕在不同环境光下显示的清晰度和准确性。而在这方面，Pixelworks独显芯片也展现了专业级的调教水准，比如在荣耀Magic4 Pro以及荣耀Magic4 至臻版上，通过提供具有最高可达16,384级的亮度控制，可细腻、不着痕迹地将屏幕亮度匹配环境光，实现超平滑的亮度控制，看得清晰眼睛也不会感到负担，同时还有色偏校正功能可帮助调整低亮度下屏幕面板上发生的色偏，确保了整个屏幕色彩在低亮度下的准确性。而在realme GT Neo3 上，Pixelworks独显芯片凭借专业的亮度校准技术和环境智能的色彩校正功能，还能保证在不同亮度下肉眼所感知的屏幕色彩始终饱满真实，观感清晰且舒适。

Pixelworks逐点半导体与Mediatek越来越默契，技术配合渐入佳境

相信大家都注意到了，此次realme 真我GT Neo3有个称号是双芯旗舰，除了Pixelworks逐点半导体的独立显示芯片以外，另一颗芯则是来自联发科MediaTek的SoC芯片―― 天玑8100。

值得一提的是，全新的realme 真我GT Neo3是首批搭载天玑8100处理器的手机厂商之一，天玑8100处理器采用台积电 5nm 工艺制造，CPU 能效比上一代提高 25% 。八核 CPU 架构包含 4个主频高达 2.85GHz 的 Arm Cortex-A78 大核，GPU 为 Arm Mali-G610 MC6，是联发科为高端市场打造的轻旗舰5G移动平台，一经推出，市场反响就很热烈。对比真我GT Neo2, 搭载天玑8100处理器的真我GT Neo3在多性能测试和图形性能测试中都取得了令人惊艳的表现。

realme发布会截图



当下相同价位中，智能手机的性能配置其实不会相差太多，各项硬件参数单拎出来都相当能打，但手机硬件作为一个整体，最终还是要像作战小组一样经过长时间的磨合才能协同作战，如果各项软硬件之间不能很好地配合起来，一定会影响整体性能呈现。

Pixelworks逐点半导体与联发科在去年正式官宣了合作。天玑 5G 开放架构，通过将接近底层的资源内容开放给终端厂商和技术合作伙伴，使其可以根据不同产品的定位来增强算法，打造差异化的高端 5G 移动产品。基于天玑5G移动平台的优良显示架构，Pixelworks逐点半导体的先进视觉处理算法优势得以充分发挥，在色彩显示方面，与天玑8100处理器的合作可谓珠联璧合，共同将真我GT Neo3的显示性能提升到新的高度。

不管是与手机制造厂商，还是与移动平台，Pixelworks逐点半导体与合作伙伴的步调始终保持着一致的频率，通过充分洞悉客户的需求，用开放和专业的态度为客户打造差异化的视觉解决方案，满足其终端用户多样化的消费需求。随着手机应用场景的不断扩大，智能手机生态链或许将吸纳更多合作伙伴，如何打造开放和包容的生态环境让每一个成员都能术业有专攻，协同进步以促进行业更加蓬勃的发展，或许是未来每个成员需要努力的目标，希望通过大家的努力，能为消费者带来更多惊喜!