索尼PSN账户支持绑定支付宝，玩家又多一种支付方式！

作者：骷

【天极网数码频道】近日，索尼 PlayStation宣布，支付宝已经可以绑定为 PSN 账户预设支付方式了，这也意味着玩家们无需再通过绑定信用卡或是购买礼券，可以直接在PSN商城中购买商品。

9月7日，索尼PS4/PS5推送了最新的系统版本，已可以绑定支付宝作为 PSN 账户预设支付方式，带来更流畅的购物操作，更便捷的畅玩体验。此前，玩家大多数的支付方式基本上都是信用卡以及电商购买“点卡”进行充值，如今支付宝的加入将大大方便国内用户。

这次的系统更新，索尼还带来了一个重磅更新，那就是PS5将支持2K分辨率输出。在最新的PS5系统中，可以看到选择分辨率的选项中多出了一个1440P的选项，只要游戏支持这一分辨率，那么就会以原生2K的画面输出。但如果游戏的原生分辨率更高，比如说4K，那么PS5就会将画面超采样降至2K分辨率，玩家就能享受到拥有更好抗锯齿的画面。

但值得一提的是，PS5上的VRR(可变刷新率)目前仅支持1080P以及4K，这也就意味着一旦选择2K分辨率，玩家将失去VRR功能。不过此前索尼PS5的VRR功能就被曝出导致显示器闪屏以及烧屏，甚至波及索尼自家高端显示器，所以这项功能开不开启影响也不会非常大。

自从2020年索尼发布PS5以来，关于该主机仅支持720P、1080P以及4K，却不支持2K的争议就一直存在，毕竟同期发售的微软Xbox Series X|S都已经支持2K分辨率。曾经有媒体寻求索尼方面的解答，索尼高管做出解释：PS5原生不支持1440p分辨率，主要是考虑到了电视支持的问题，这是他们最优先的设备，目前还没有原生1440p分辨率的电视。

考虑到PS5的定位，这个解释确实足以让人信服，因为PS主机自诞生以来就是针对客厅电视而开发，自然会优先考虑电视的显示规格。毕竟本来PS5主机就不是电脑，虽然2K是仅次于1080p的第二大游戏分辨率，但PS5不会优先考虑PC显示器的标准，主要是因为大家都是接电视玩主机。但是索尼高管并没有不留余地，而是表示，如果未来有转机，大家的需求足够的话，会让PS5支持2K，毕竟这并非技术难题。

如今，2K分辨率的加入让不少PS玩家兴奋至极，毕竟目前市面上主流的还是2K分辨率的显示器，这让玩家在显示器方面也有了更多的选择。此外，PS5最新系统添加了创建游戏列表的支持，能够让游戏玩家更加轻松地管理游戏。此前的PS5主页面仅会横向显示部分游戏，其余游戏会被隐藏至二级菜单，而这项功能可以让玩家像创建文件夹一样管理游戏，玩家最多可以创建15个游戏列表，每个游戏列表可以添加最多100款游戏。

可以说这次的系统更新，完善了不少此前被玩家诟病的地方，也能看出索尼确实倾听了玩家的需求。