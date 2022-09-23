AYANEO官宣9月25日召开发布会，AYANEO 2掌机蓄势待发！

作者：骷

【天极网数码频道】近日，AYANEO正式官宣AYANEO 2 和 AYANEO Geek 掌机将在 9 月 25 日发布，均搭载 R7 6800U 处理器。

早在六月初，AYANEO就官宣了AYANEO 2 系列掌机，分为 AYANEO 2 和 AYANEO 2 GEEK 两款，不过当时并没有公布其发售时间。而在前段时间，AYANEO 官方分享了 AYANEO 2 掌机的进度。这款掌机的首批发货时间为 2022 年 9 月底，批量发货时间为 2022 年 10 月。如今总算定档，期待已久的玩家终于等到这两款掌机设备。

AYANEO此前就透露过新品的最新信息，此更新主要集中在AYANEOAir和AYANEO2手持式游戏机上。据官方介绍，AYANEO 2 将搭载 AMD Ryzen 7 6800U 处理器，配备全新的双铜管散热架构，带来更好的散热效果。支持大容量电池 + 快充技术，提升游戏时间的同时缩短充电时长，此外还配备了独家 Master 全能手柄。设计方面，这款掌机全机身 360° 无外露螺丝，拥有 7 英寸全高清高色域 IPS 屏，并且提供了白色和黑色两款配色。

AYANEO 2 和 AYANEO 2 GEEK 掌机均搭载了 7 英寸全高清IPS屏幕，提供 800p 和 1200p两种可选方案。CPU 为锐龙 6000U 系列，最高可选 R7 6800U，具有8个内核和16个线程，具有更新的Zen3+架构。最重要的是，它具有12个RDNA2计算单元，比SteamDeck多50%。这将是该公司第一款基于这种图形架构的游戏机。还标配 16GB 内存，SSD 可选 512GB 到 2TB， AYANEO 2 GEEK 和 AYANEO 2 在 CPU 等方面配置一致。

除此之外，AYANEO还公布了旗舰级掌机AYANEO NEXT2，它身上就满是黑科技，这也说明AYANEO 2 并非是AYANEO旗下的最强掌机。掌机AYANEO NEXT2采用了类似于Steam Deck，后者是Steam官方V社推出的一款移动游戏掌机，因定制的芯片带来的优秀游戏性能以及独特的系统优化而爆火游戏圈，本来2000多的售价，在国内更是被炒到了2万左右，价格直接翻了10倍。

根据官方介绍，AYANEO NEXT2将有intel和AMD两种版本可选。其中intel讲采用12代酷睿+DG2移动独显的配置;而AMD版本则是锐龙6000+RX6000移动独显的搭配。由于其独显模块的加入，机器整体的厚度有了明显的增加，即使是采用了三明治式的外观设计，也依旧无法减轻其观感上的厚重感。

但是官方并没有公布将采用的具体处理器和显卡型号，却提供了两种可行性方案：第一种是将独显和电池做成模块化设计，平时在家游玩可用无电池+独显模式，而出门就可以装上大电池卸下独显。第二种方案就稍微保守一些，就是直接粗暴地将显卡集成在主板上，不过这对掌机的电池、体积和散热提出了巨大的挑战，但可惜的是，目前尚未公布具体售价以及发售时间。