生产出问题？果链之一的歌尔股份暂停生产AirPods Pro 2！

【天极网数码频道】昨日，歌尔股份发布风险提示性公告称，近日收到境外某大客户通知，暂停生产其一款智能声学整机产品，不过与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。由此，不少业内人士猜测，歌尔股份作为果链龙头，这次公告所提到的产品极有可能就是苹果的AirPods Pro 2。

针对这个情况，天风国际分析师郭明Z表示，根据最新调查显示，此产品可能是Apple的AirPods Pro 2，歌尔股份暂停生产较可能是因为生产问题而非需求问题。为填补生产缺口，第一供应商立讯精密已扩产并取得所有AirPods Pro 2订单，成为AirPods Pro 2独家组装厂商。目前并不清楚歌尔股份何时恢复生产AirPods Pro 2与此事件的影响是否会波及歌尔股份明年的Apple订单或是其他的Apple订单。同时郭明Z预测第四季度苹果AirPods Pro 2的出货量约为2000万台。

2009年苹果首次进入国内市场，仅在一年之后，歌尔股份就成功进入果链，成为苹果的供应商，为苹果供应声学组件、有线耳机等。期间一直默默无闻，直到2018年，歌尔股份才走入大众视线。那一年，歌尔股份获得苹果30%的AirPods代工份额，从此营业收入犹如火箭升天，迎来爆发式增长。

不过从那之后，歌尔股份的弊端也开始显现。虽然歌尔股份完整地吃到了作为果链的全部红利，股价也由19年底的6.65元每股涨到了最高58.43元每股，涨幅高达790%，但是过于依附苹果就如同埋下一颗大雷。

随着这些年来苹果的业务不断丰富，为了获取更多的增长，本身就在供应链拥有极强议价能力的苹果自然就会开始压缩果链企业和代工企业的利润空间。而过度依附苹果的弊端开始显现，歌尔股份几乎大部分营收都来自苹果，一旦失去苹果的订单将会造成不可估量的后果。

歌尔股份2021年的年报显示，歌尔股份对前五大客户的销售额占据了整体的86.54%，而对最大客户的销售额更是占了全年营收的42%。这就导致歌尔股份就算失去其中一个大客户，都可能迎来公司营收的地震。

不过这对于不少果链企业来说已经见怪不怪了，苹果极致的议价能力虽然在初期确实可以依附苹果获得大订单，但随着合作的深入，苹果完全可以通过压缩企业的利润空间并以订单作为要挟，这也让无数果链企业阵痛。

尤其是这两年随着行业寒冬以及疫情等影响，导致不少原材料价格疯涨，而苹果并不会理会这些原因，最后都是由果链企业承担后果，让这些企业承担着巨大的成本压力。根据国内媒体报道，2021年总计30家国内的果链上市公司中，仅有10家净利润实现同比正增长。

如此一来，歌尔股份这次被暂停生产AirPods Pro 2也在情理之中，极致成本的压榨之下，品控得不到保障，而这样的问题远不是一家企业所能克服，而是整条供应链的问题。