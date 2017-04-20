P&E 2017¿ªÕ¹ÔÚ¼´ ÕâÐ©ÐÂÆ·²»ÈÝ´í¹ý

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÊýÂëÆµµÀ¡¿µÚ¶þÊ®½ìÖÐ¹ú¹ú¼ÊÕÕÏà»úÐµÓ°ÏñÆ÷²ÄÓë¼¼Êõ²©ÀÀ»á(P&E 2017)¼´½«ÔÚ21ÈÕÓÚ±±¾©¹ú¼Ò»áÒéÖÐÐÄÕýÊ½¿ªÄ»¡£ÒÑ¾³É³¤Îª¹ú¼ÊÈý´ó¹ú¼ÊÓ°ÏñÆ÷²ÄÕ¹ÀÀ»áÖ®Ò»µÄP&E£¬ÔÚ½ñÄêÒ²½«Îª¹ÛÖÚÕ¹³öÖÖÀà·±¶àµÄ²úÆ·¡£ÔÚP&E¿ªÄ»Ç°£¬Ðí¶à³§ÉÌ¶¼·¢²¼ÁËÐÂ²úÆ·£¬ÆäÖÐ²»·¦¾ªÑÞÖ®×÷¡£
¡¡¡¡ËÉÏÂ·¢²¼TZ-90Ïà»ú
¡¡¡¡Õâ¿îÃûÎªTZ-90µÄÐÂ»ú¾ß±¸2030ÍòÏñËØ´«¸ÐÆ÷£¬²¢´îÅä¿É30±¶±ä½¹µÄ¾µÍ·¡£ÔÚÏà»úµÄºó²¹»¹ÓÐ¿É180¡ã·×ªµÄ´¥¿ØÆÁ¡£Ïà»ú³ß´çÎª112*67.3*41.2mm£¬ÖØÁ¿Ô¼Îª322g¡£¿âÁË½â£¬Õâ¿îÏà»úµÄÊÛ¼ÛÎª450ÃÀÔª£¬Ô¼ºÏÈËÃñ±Ò3100Ôª£¬²¢½«ÔÚÏÂ¸öÔÂÔÂµ×¿ªÊ¼³ö»õ¡£
¡¡¡¡Ë÷Äá·¢²¼Î¢µ¥Ïà»úA9¼°FE 100-400mm F4.5¨C5.6¾µÍ·
¡¡¡¡Ë÷ÄáÕýÊ½·¢²¼ÁËFE 100-400mm F4.5¨C5.6 GM OSS´óÊ¦¼¶G¾µÍ·¡£Õâ¿î¾µÍ·Åä±¸ÓÐË«ÏßÐÔÂí´ïºÍÖ±Çý³¬Éù²¨Âí´ï£¬¶Ô½¹µÄËÙ¶È¡¢×¼¶È¾ùÓÐÌáÉý¡£ÐÂ¾µÍ·»¹½«¼æÈÝSEL14TCºÍSEL20TCÁ½¿îÔö¾à¾µ£¬³¤½¹¶Ë¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ800mm¡£
¡¡¡¡A9ÔòÊÇÒ»¿î×¨ÒµÎ¢µ¥£¬¾ß±¸2420ÍòÓÐÐ§ÏñËØ¡¢Ë«¿¨²Û¡¢´¥ÆÁ&ËÙ¿Ø²¦¸Ë¡¢²¢Ö§³Ö20ÕÅ/ÃëÎäÆ½¸ßËÙÁ¬ÅÄ£¬²¢½øÐÐ60´Î/ÃëµÄ×Ô¶¯¶Ô½¹ºÍ×Ô¶¯ÆØ¹â¼ÆËã¼ìÑé£¬¿ÉÁ¬ÐøÅÄÉã362ÕÅJPEG¸÷Ê½µÄÏàÆ¬¡£
¡¡¡¡Äá¿µ·¢²¼ÐÂ»úD7500
¡¡¡¡Äá¿µD7500´ÓÍâ¹ÛÀ´¿´ÓëD7200ÏàÏñ£¬µ«ÆäÐÔÄÜÔò¸ü½Ó½üÆì½¢»úÐÍD500¡£Äá¿µD7500²ÉÓÃ2088ÍòÏñËØ´«¸ÐÆ÷£¬¸Ð¹â¶È·¶Î§Îª100-51200£¬²¢¿É½øÒ»²½À©Õ¹¡£²ÉÓÃÔ¼180000ÏñËØRGB¸ÐÓ¦Æ÷ºÍ51µãAFÏµÍ³»¹¿ÉÎªÏà»úµÄ×Ô¶¯¿ØÖÆ¸ü¾«×¼¡£Í¬Ê±£¬Ïà»ú»¹Ö§³ÖÔÚ8·ù/ÃëµÄÁ¬ÅÄËÙ¶ÈÏÂÒ»´ÎÁ¬ÅÄ50ÕÅÑ¹ËõRAWÍ¼Ïñ»òÔ¼100ÕÅJPEGÍ¼Ïñ¡£