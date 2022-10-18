RTX 4050包装盒曝光，体积硕大，有望成为甜品级显卡！

【天极网数码频道】英伟达最近动作不小，不仅发布了RTX 40系的首批三张显卡，更是破天荒地首次撤回了已经发布的显卡。而现在，又有国外的用户分享了一张照片，照片中显示了一个装有未发布显卡的神秘盒子，它是在菲律宾举行的GALAX RTX 4090 GPU发布会上被发现的。

这个包装盒非常大，盒子上写有RTX 4050。这个盒子就放在RTX 4080包装盒下，尺寸跟4080的也差不多，对于这样的低端型号，包装确实有点太大了。

上个月英伟达发布了首批RTX 4090以及RTX 4080两个版本的显卡，并没有带来用户期待中的RTX 4070系列显卡。其中RTX 4090成为了这次发布会的主角，史无前例的升级幅度也吸引了不少用户的眼球，也让不少用户认为RTX 40系整体的升级都非常令人期待。

据官方介绍，RTX 4090是全球最快的游戏GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

RTX4090搭载AD102-300 GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出52%，但性能提升幅度却更大。GPU频率高达2520MHz，搭载24GB 21 Gbps GDDR6X显存，达到1TB / s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

英伟达表示，近几年里，NVIDIA为竞技游戏行业带来了巨大变革：GeForce RTX显卡将帧率提升到之前难以想象的水平;英伟达与面板合作伙伴AU Optronics携手打造并推广了高刷新率、无撕裂的G-SYNC电竞显示器;此外，NVIDIA Reflex还为游戏玩家和开发者提供了全套创新工具，深刻改变了检测和降低系统延迟的方式。目前，几乎所有电竞职业选手和赛事都使用搭载GeForce RTX显卡且刷新率在240Hz以上的电竞显示器。

根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在3DMark中获得了20192分的超高跑分，而此前有关RTX 4090的跑分分数为19000分。相较前代，这款RTX 4090的显卡比RTX 3090 Ti 快78%，比前代RTX 3090快90%。爆料人还透露了这款GPU频率和温度数据，其GPU达到了3015 MHz频率，GPU温度在55度左右。

回看RTX3090以及RTX3090Ti，它们之前的跑分分别为10440分左右以及11400分左右，RTX4090要比它们高出了82%以及66%。在其他型号的RTX3090显卡上，RTX4090的领先程度甚至高达将近100%。

而同期发布的RTX 4080 12GB版本却是遭到了英伟达的撤回，英伟达宣布将撤回这个版本的RTX 4080型号，会重新改名后再发布。这也成为显卡史上首次撤回已发布的显卡，但不少用户在看到RTX 4090和RTX 4080如此强大的性能升级后，也不免期待起往年甜品级别的RTX 4060和RTX 4050。

如今RTX 4050包装的曝光也能看出RTX 4050拥有硕大的体积，从侧面印证了这款显卡也有着不小的性能提升，这对不少游戏玩家来说是个好消息。但是考虑到RTX 4090和RTX 4080的价格涨幅，还是不免令人担心RTX 4050是否也会在价格上做文章。