天玑9200能效比提升巨大，GPU性能弯道超车，碾压A16！

【天极网数码频道】昨天下午，联发科正式发布了下一代旗舰级芯片天玑9200。不过这次天玑9200最令人期待的并非是CPU方面的性能提升，而是整体的功耗控制以及GPU方面的性能提升。在天玑9200发布后，不少网友甚至断言，安卓阵营已经实现弯道超车吊打A16。

这次在架构方面，天玑9200迎来了比较大的变化。首先是大核方面从去年天玑9000的X2超大核升级到了今年的X3超大核，并且去年在X2超大核上首次移除了对于32位应用的支持，因此减少晶体管简化整体设计。

而今年的X3超大核则是在X2超大核的基础上更进一步，针对64位做了特别优化，可以更好地支持64位应用。在三颗大核方面，天玑9200则是从去年的A710换成了A715，同样彻底砍掉对于32位应用的支持，极大简化核心设计，减少晶体管数量。

其实去年的A710在实际表现中一直被用户所吐槽，在能效比方面简直糟糕。由于这次A715砍掉了对于32位应用的支持，在解码方面相较前代做到了小4倍。ARM宣称，在同性能下，A715的功耗相比A710降低有20%之多，这也令人期待天玑9200的整体功耗表现。

不过A715在性能提升上就有些不够看了，仅有5%的性能提升。可尽管如此，对于现在安卓阵营已经足够强大的性能来说，解决能效比的问题才是眼下的重中之重。不过好在这次的四颗小核在32位应用的支持上有了升级，让原先不支持32位应用的A510小核增加了对于32位应用的支持。

天玑9200在三丛集的核心频率上与去年保持一致，X3超大核3.05GHz，A715大核2.85GHz，A510小核1.8GHz，并且拥有8MB的三级缓存和6MB的系统缓存。官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。

而在UP主《极客湾》放出的GeekBench 5跑分中，天玑9200的多核跑分为4459分，只比天玑9000高了100多分，而面对A16的5622分和A15的5059分都有着不小的差距。不过这次天玑9200主要还是针对能效方面做足了优化，在实际表现中跑到前代的性能仅用了比前代还要低1W的功耗，降低功耗的效果还是十分明显。

而在单核方面基本也和多核相似，距离苹果的A系列处理器有着一定的距离，不过在功耗方面的表现依然十分亮眼。而这样的CPU升级只能说是中规中矩，相比去年拿功耗和发热换性能的做法，今年的天玑9200在平衡方面还是做的不错。

而在最重磅的GPU环节，就来到这次天玑9200的重头戏。早在发布之前，就有网友泄露了天玑9200 GPU的性能测试结果。天玑9200采用了Immortalis-G715 MC11的GPU，不仅支持移动端的硬件光线追踪技术，而且官方宣称在GFXBench曼哈顿3.0测试性能比天玑9000提高32%，功耗反而降低了41%。

在此前的爆料中，天玑9200在GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试中成绩达328 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩达228 Fps。相比之下，根据高通官方公布的数据，骁龙8+ Gen 1的GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试成绩为281 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩为188 Fps，联发科天玑9200有大幅领先。

这次《极客湾》同样针对GPU做了测试，在GFXBench 5.0测试中，天玑9200的GPU跑到了66.4帧，比起A16的53.3帧和A15的53.6帧都有着大幅度的提升，甚至有着一丝碾压的味道。当然这样的极限性能下，功耗会是一个比较大的问题。

而事实也正是如此，在极限性能下，天玑9200的功耗接近12W。而在低负载场景下，天玑9200进需要3.4W的功耗就能跑到A14的水平，整体能效比控制的还是十分不错。结合整体的测试结果来看，天玑9200的能效控制几乎可以比肩A16和A15，可以看到这次天玑9200在GPU方面的进步确实非常神速。

不过这一切都还只是建立在工程机的前提之下，工程机相比起正式版本的零售机，在性能调度、散热方面都存在着天然的劣势，所以在一些主打游戏极限性能的游戏手机上，或许天玑9200才有一番用武之地。去年安卓阵营还对苹果A系列处理器望尘莫及，甚至坊间弥漫着不安的情绪，认为安卓阵营距离A系列处理器距离过远，很难再追上。没想到今年联发科突然发力，推出天玑9200这么一个性能怪兽，这也让我越来越期待月底搭载这颗芯片的机型了。