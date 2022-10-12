13代酷睿i3-13100 曝光，成为这一代唯一无小核型号！

作者：骷

【天极网数码频道】上个月底，英特尔正式带来了13代酷睿处理器，但是并没有公布i3的型号。但最近，国外有网友曝光了英特尔i3-13100的规格参数，依旧保持和上代相同的4核8线程，并且可能是13代酷睿中唯一没有小核的版本。

从透露的信息来看，CPU-Z数据库显示这款i3-13100的频率为3.4GHz，这可能是其未开启睿频的频率。作为对比，现款的i3-12100为4核8线程，主频3.3GHz，睿频4.3GHz，12MB三级缓存，基础功耗60W。

有消息称，这款入门级CPU可能使用的是12代酷睿的Alder Lake H0 芯片，即i3-12100 SKU的更新版，按照英特尔的发布节奏，可能会在明年初正式公布i3系列的型号，届时对于一些不需要CPU强大性能的用户来说，也会多一些新的选择。

英特尔现已发布13代酷睿的K系列处理器，首批包括六款型号：i9-13900K 拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4899 元;i9-13900KF拥有24 核 32 线程，睿频 5.8GHz，预售价 4699 元;i7-13700K拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3499 元;i7-13700KF拥有16 核 24 线程，睿频 5.4GHz，预售价 3299 元;i5-13600K拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2699 元;i5-13600KF拥有14 核 20 线程，睿频 5.1GHz，预售价 2499 元。

根据官方的介绍，以英特尔酷睿 K 系列处理器为首，第13代英特尔酷睿台式机家族将包含 22 款处理器和超过125款合作伙伴的机型设计，为用户提供毫不妥协的应用性能和平台兼容性。

凭借现有的英特尔600或全新英特尔700芯片组主板，发烧友用户可以畅享第13代英特尔酷睿处理器带来的出众性能。产品支持最新的DDR5和既有的DDR4内存，用户在享受第13代酷睿所带来的性能优势的同时，也可以根据自己的功能需求和预算组装机器。

相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

此外，为支持第13代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大XMP 3.0生态系统提供了多种超频模块选择。与Intel® Dynamic Memory Boost搭配使用时，此功能可以轻松实现DDR4和DDR5内存的超频。

目前英伟达已经发布了旗舰级RTX 4090显卡，并且在一些UP主的测试中发现许多游戏都存在着CPU瓶颈，即使强如12代酷睿挤爆牙膏式的升级，也不足以发挥4090所有的实力，所以英特尔这次的13代处理器对不少想要上40系旗舰显卡的用户来说就显得尤为重要。