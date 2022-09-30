信仰加成？雷蛇将推首款5G游戏掌机，运行安卓系统！

作者：骷

【天极网数码频道】近日，美国运营商Verizon在拉斯维加斯举行的世界移动通信大会上宣布，将会联合高通、雷蛇推出全球首款5G游戏掌机Razer Edge 5G，预计运行安卓系统。

据介绍，该掌机将搭载高通骁龙 G3X Gen 1 芯片，根据曝光的一条宣传视频，可以看到该掌机的大致外观，预计 2022 年 10 月 15 日发布。

去年年底，高通发布了骁龙G3x Gen 1游戏平台，制造商可以用它来制作类似任天堂 Switch 或 Steam Deck 的手持游戏终端。骁龙G3x Gen 1是一款基于安卓的平台，旨在让用户玩安卓游戏，从游戏机或 PC 上串流游戏，或通过云游戏服务玩游戏。

该平台的基础是新的 G3x 芯片，它有一个 Adreno GPU，与高通公司现有的智能手机芯片类似，这将让用户可以以高达 144fps 的帧率玩游戏。它还支持 sub-6Hz 5G、毫米波 5G 和 Wi-Fi 6E，用于快速联网。

如果用户想把 G3x 驱动的设备连接到其他屏幕上，该芯片支持输出到 4K 显示器或通过 USB-C 端口与 MR 头盔连接。G3x 还包括该公司的 Snapdragon Sound 平台，该平台旨在改善用户用支持的无线耳机听音乐时的音频质量。

在那之前，高通就跟雷蛇合作推出过一个开发套件设备。该手持设备运行在 G3x 芯片上，有一个 6.65 英寸的 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率，前面有一个 500 万像素的网络摄像头，这样玩家就可以在玩游戏的时候直播。

该设备拥有 120Hz 的 HDR OLED 显示屏，由独家 Adreno GPU 驱动。图形的目标实现 120FPS/1080p，该系统将使用主动冷却以获得稳定的性能。另外，还内置有 6000mAh 的电池。当然，每个 OEM 厂商可能都想配置电池容量和快速充电能力。该设备的设计考虑到了人体工程学，因此它可以用于长时间的游戏环节。

或许这款设备是后来雷蛇打算联合高通和美国运营商Verizon共同推出这款5G掌机的契机，但是对于游戏玩家来说，也许不会接受这样一款掌机设备。

对于安卓用户来说，如果要购买一个运行安卓系统的掌机，那确实没有必要，因为手机加手柄的体验就已经很不错了。更何况安卓阵营的游戏阵容撑不起一款掌机的量，毕竟像Switch、PS5、Xbox等主机设备都拥有自己的游戏生态，这才是吸引玩家的部分。

不过也有选择用安卓系统的游戏掌机，例如腾讯和罗技共同研发的云游戏掌机，主打云游戏，对硬件设备要求不高。这也得益于目前的云游戏平台对游戏的支持度足够完善，但是对国内玩家来说还是不够丰富。

所以对于雷蛇将要推出这样一款基于安卓的5G游戏掌机来说，不少人并不看好，就是因为在这个内容为王的时代，安卓缺少属于自己的内容。