RTX 4060或有3070性能水平，定价将成关键

【天极网数码频道】9月底，英伟达正式发布RTX 40系显卡，带来RTX 4090、RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB三款显卡，国行定价分别为12999元、9499元和7199元，价格公布后引起不小争议。如此高昂的售价开始让玩家转而期待RTX 4070和RTX 4060，最近就出现了有关RTX 4060的爆料信息。

RTX 4080 12GB高昂的定价及其与RTX 4080 16GB过大的性能差异，使得这款显卡在发布后受到全网吐槽，英特尔在舆论压力下宣布取消发布RTX 4080 12GB，这也是历史上头一次撤回已经发布的显卡。早前就有说法称，这个所谓的RTX 4080 12GB，其实原本计划叫做RTX 4070 Ti，甚至是RTX 4070，在发布前的最后时刻才改名。

对于这次撤回，英伟达表示，GeForce RTX 4080 12GB是一款出色的显卡，不过名字不对，同时出现两款RTX 4080名称的产品让人感到困惑。当发布之初RTX 4080 12GB版本遭到质疑时，英伟达还对其存在的合理性做出了解释：RTX 4080 16GB和 12GB的命名延续了上一代两个RTX 3080不同版本，乃至之前其它类似产品的命名方式。RTX 4080提供两种规格，一种具有16GB显存，另一种具有12GB显存，即一个产品名称，两种规格。

这次撤回也让玩家猜测，撤回的RTX 4080 12GB或许会改名RTX 3070 Ti重新上架销售，如果英伟达仅仅只是换了个名字而不在价格方面做出调整，那么这款产品依然可能一上市就石沉大海。即使RTX 4070 Ti的性能提升值得它叫这个名字，但是7199的起售价，相比RTX 3070 Ti 4000多元的起售价，两者完全没有可比性。

消息传出之后，似乎RTX 4060就成为了用户唯一的依仗。最近，联想中国游戏台式机产品规划经理就给出了自己的猜测，其认为RTX 4060将会达到RTX 3070的性能水平，同时性能会比RTX 3060高出20%左右。

在性能得到提升的同时功耗会更低，仅有150W-180W，而价格方面则是会比RTX 3060贵出10%，基本就是RTX 3060 Ti的价格。不过对于这一猜测目前还存疑，从RTX 4080的定价中能够看出，这次英伟达或许会贯彻涨价的策略。

相比RTX 3080仅为5499元的起售价，RTX 4080则是来到9499，几乎翻倍的价格却带不来翻倍的性能，在多个UP主评测之后都给出不值得购买的建议，所以RTX 4060依然存在不小的大幅涨价可能性。

作为英伟达此次的门面，售价12999的RTX 4090则是用实打实的性能表现证明其撑得起这个价位，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

有传闻称明年年初的CES上英伟达将会发布RTX 4070和RTX 4070 Ti显卡，而RTX 4060会在618期间发布，作为甜品级显卡，618发布无疑是正中游戏玩家下怀。不过定价方面，如果英伟达依然延续离谱的涨价政策，那么即使RTX 4060有着不小的性能提升，玩家依然不会选择买单，RTX 30系显卡会成为首选，这也是英伟达所乐意看到的。