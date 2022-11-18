AMD明年初推出非X型号CPU，规格售价已曝光！

【天极网数码频道】AMD最近发布新一代的ZMD Zen4锐龙7000系处理器，带来四款首发型号，分别为R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R5 7600X。就在AMD掌门人苏姿丰宣布AMD CPU成为世界上最强消费级处理器后没过多久，英特尔发布13代酷睿芯片，AMD屁股都没坐热的“世界最强”宝座就惨遭易主。

近期有消息传出，AMD将会在明年初推出全新的Zen4架构的Rzyen 7000系列处理器，为R9 7900X、R7 7700X和R5 7600X的非X型号，并且相关的规格售价都已经遭到曝光。

在今年5月份的台北电脑展展前发布会上，AMD官方介绍了 AMD锐龙7000处理器的架构，该系列处理器将于今年下半年正式发售。据官方表示，AMD锐龙7000处理器号称采用了全球首个5nm处理器核心，其中CPU核心依旧采用小芯片设计;I/O核心采用了全新6nm工艺，集成了RDNA2核显、DDR5、PCIe 5.0控制器，官方称其基于低功耗架构。

性能上，AMD官方标称的成绩，锐龙9 7950X跑分比酷睿i9-12900KS最多提升57%、能效提升47%，主流游戏性能高出6%~35%不等，生产力套件性能高出32~45%不等。锐龙R9 7900X相比上代R9 5900X，它在维持同样的十二核心的规格上，得益于架构更新和台积电5nm工艺的加持，在IPC和频率上分别取得13%和24%的提升，整体的性能提升接近30%。

尤其是这次全新的Zen4架构改进增强了分支预测器，提高了处理器的指令管线的效率，并且更大的微指令缓存空间，使得处理器的执行效率更高。随着热数据不断发展提升，AMD Zen4架构使用了1M的L2缓存，使得处理器的浮点计算性能得到明显提升，并且这次的Zen4架构处理器支持AVX-512指令集。

AMD锐龙7000处理器的AM5接口升级为LGA1718接口，这样能够保证处理器的接口强度，减少CPU阵脚损坏的情况发生，并且全新的LGA接口，也能够让处理器的设计也更加方便合理，方便后续核心的设计和升级，并且在安装的时候也相对于更加简便一些。

Rzyen 7000系列带X版本性能相较前代有着不小提升，这让不带X版本的几款型号同样受到不小的关注。根据消息显示，AMD将会在明年初推出Ryzen 9 7900、Ryzen 7700和Ryzen 5 7600三款不带X的CPU型号，这三款SKU和带X的型号最大的区别就是默认频率，通常X型号的默认频率会更高。同时这几款型号将涵盖65W-170W的功耗范围，价格分别为429美元、329美元和229美元。

带X型号的售价分别为549美元，399美元和299美元，不带X的型号要相对优惠非常多。以Ryzen 9 7900为例，在核心数量上与Ryzen 9 7900X保持一致，只是频率为5.4GHz，而Ryzen 9 7900X为5.6GHz，但是在价格上Ryzen 9 7900比Ryzen 9 7900X便宜120美元。

Ryzen 7700和Ryzen 5 7600分别比带X型号的处理器在主频频率上低了0.1GHz和0.2GHz，都要更加便宜70美元。对于普通游戏玩家而言，不带X的型号似乎更具性价比，因为普通用户不会大费周章去研究超频。对于不着急的用户，完全可以等一等。