尼康摄影大赛2022-2023评委会委员现已全部确定

尼康摄影大赛2022-2023的11名评委现已确定。尼康摄影大赛始于1969年,在半个多世纪的历史中,始终不遗余力地推广支持全球创作者的理念。上届大赛共收到了来自150个国家和地区的约65,000份参赛作品。

尼康摄影大赛2022-2023是自推出以来举办的第39届,从经验丰富且学识渊博的专业人士中选出一个多元化的国际评审委员会,他们中有摄影师、内容创作者、电影制作人和策展人,分别活跃在新闻摄影、广告、时尚和自然保护等不同的领域。我们很荣幸邀请莎拉·莱恩 (Sarah Leen)担任首席评委,她是《国家地理》杂志的第一位女性摄影总监,对众多艺术家产生了巨大的影响。评委会将在莎拉的带领下对参赛作品进行评审,期待发掘出新的人才,为影像文化的发展做出贡献。

评委简介:

*省略称谓;评委按字母顺序排列。

首席评委

莎拉·莱恩,Visual Thinking Collective创始人/编辑,国家地理荣誉摄影总监(美国)

莎拉·莱恩在密苏里大学新闻学院就读期间,成为了第一位获得年度大学摄影师奖的女性。2013年,她成为《国家地理》杂志和国家地理第一位女性摄影总监。2020年,她成立了 Visual Thinking Collective,这是一个由女性编辑、教师和策展人组成的社群,专注于创建和管理视觉驱动的项目。莱恩除了通过拍摄教学指导和照片编辑工作坊来传授知识以外,还提供视觉项目和书籍的咨询和编辑服务。









雷玛·乔杜里( Rema Chaudhary), 摄影师(印度)

雷玛·乔杜里是一位来自印度孟买的摄影师。她专注于空间和人文生活,其创作横跨人像、时尚、美术和广告等多个领域。她曾在美国学习摄影和电影,此后与谷歌、耐克、古驰等知名客户合作。她的作品曾在《Vogue》、《Harper’s Bazaar》、《Verve》等杂志上发表。她还参加了以2022印度艺术博览会为首的印度及伦敦的群展。

















安德鲁·埃西博( Andrew Esiebo), 摄影师 (尼日利亚)

安德鲁·埃西博是一名活跃在尼日利亚的摄影师,近年来记录尼日利亚城市的快速发展以及该国丰富的文化遗产。他创造了在多媒体实践中融入性别zhengzhi、足球、流行文化、宗教和精神等主题的崭新创作领域。他是凯布朗利博物馆艺术创作奖的获得者。他的作品曾在世界各地的多个摄影节上展出,并刊登在包括《纽约时报》在内的多家出版物上。





























伊斯梅尔·费尔杜斯( Ismail Ferdous), 摄影师、电影制作人(孟加拉国)

伊斯梅尔·费尔杜斯是一名孟加拉国摄影师和电影制片人,现居纽约,关注当代世界的社会、文化和人道主义故事。他在达卡商业学院就学时投身摄影,是巴黎摄影机构 Agence VU’的成员,与包括《国家地理》杂志和爱马仕在内的多家国际报纸、杂志和企业客户合作。他曾获美国国家新闻摄影师协会的最佳新闻摄影奖,并在世界新闻摄影比赛举办的2022年度世界新闻摄影大赛中获奖,在摄影领域荣获多个重大奖项。





















埃斯特·霍瓦特( Esther Horvath), 摄影师,尼康大使(匈牙利)

埃斯特·霍瓦特出生于匈牙利,在西匈牙利大学获得经济学硕士学位。2012年,她追随自己对摄影的热情奔赴纽约,在国际摄影中心 (ICP)学习纪实摄影和新闻摄影。 结束纽约的生活后,埃斯特于2018年移居德国。2022年,她因在提升人们对自然保护、环境正义和气候变化的认知方面所做的贡献而获得ICP颁发的无限摄影奖。作为尼康大使、《国家地理》杂志的特约摄影师和阿尔弗雷德·韦格纳极地与海洋研究所的摄影师,她持续为摄影领域做出贡献。

























我永远不能成为一名舞者( I COULD NEVER BE A DANCER), 编舞、创意总监、视频制作人(法国)

“我永远不能成为一名舞者”是一个总部设在巴黎的二人组,由艺术家卡琳·沙莱尔(Carine Charaire)和奥利维尔·卡萨马尤(Olivier Casamayou)组成,他们在世界各地担任编舞、创意总监或视频制作人。他们专注于图像如何影响每个人对世界的看法,并致力于将舞蹈“输出”到时尚、当代艺术和广告等流派中。他们的活动领域丰富多彩,迄今为止参与的项目包括剧院和美术馆演出,出演夏卡·康等艺术家的音乐视频、拍摄法航、宝矿力、香奈儿、卡地亚等品牌广告,以及凯卓、迪奥、纪梵希的时尚电影等。

















约兰达·埃斯科瓦尔·希门尼斯( Yolanda Escobar Jiménez), 摄影师、编辑(墨西哥)

约兰达·埃斯科瓦尔·希门尼斯是一位居住在厄瓜多尔的墨西哥纪实摄影师。约兰达主要制作关于社会问题、旅行和人像的纪实作品。她曾在《美洲季刊》和《赫芬顿邮报》等多家媒体上发表作品。 她还与联合国儿童基金会和世界自然基金会合作开展照片及影像拍摄项目。约兰达也在以影像向模式化发起挑战的摄影师社区“Everyday Latin America”里担任编辑兼摄影师。现在,她是一名与国际媒体和非政府组织合作的自由摄影师。





















贾特尼帕特·凯普拉蒂( Jatenipat Ketpradit), 摄影师 (泰国)

贾特尼帕特·凯普拉蒂是一名曼谷的专业摄影师。在蒙古旅行期间,他与一个游牧民族家庭生活在一起,他们的文化、个性和传统服饰给他留下了深刻印象。此后,凯普拉蒂便开始周游世界并用照片记录各种部落和他们的文化。他的作品曾获得2022年国际人像摄影师总冠军、欧洲摄影奖(EPA)2022年度欧洲摄影师奖等众多奖项。

















菊田树子( Mikiko Kikuta), 策展人(日本)

菊田树子是一名东京的独立策展人。她曾从事广告制作工作,之后来到意大利,在博洛尼亚大学研习摄影史和意大利艺术史。此后,她在日本和欧洲策划和管理摄影展和当代艺术展。目前,她是 "欧洲人眼中的日本"摄影项目总监,盐灶摄影节(日本宫城)总监,以及Kanzan gallery(东京)和佐渡岛银河艺术节(新潟)的策展人。

















大卫·隆贝达( David Lombeida), 摄影师、电影制片人(厄瓜多尔)

大卫·隆贝达是一名独立摄影师和电影制片人,目前居住在伊斯坦布尔。他的作品专注于身份认同对世界各地社群的影响。他的作品曾刊登在《华盛顿邮报》、《彭博社》、《路透社》和其他出版物上。大卫参与了2021年埃迪-亚当斯工作坊,因哥伦比亚的人像项目 "Resistencia "而入围2022年阿诺德-纽曼奖。

















宁静, 导演 (中国)

宁静是一名电视广告和电影导演,2011年毕业于北京电影学院。2014年至2017年期间,她在洛杉矶学习电影,并从事电影制作工作,为宝马、丰田等品牌执导电视广告。她执导的作品获得了众多奖项,包括2017年6月伦敦独立电影奖的最佳恐怖/惊悚/科幻短片奖。商业与艺术、东西方文化之间的交汇,在她的作品中形成了碰撞与融合。

















内斯特·波尔(Nestor Pool), 摄影师、电影摄影师、内容创作者(多米尼加共和国)

内斯特·波尔是一位时尚摄影师、电影摄影师和内容创作者,出生于多米尼加共和国,现居美国纽约。他拥有逾十年的广告制作经验,曾与谷歌和爱图仕等品牌合作。作为制作公司 Yellow Film Inc 的创始人,内斯特寻求与品牌建立合作关系,以扩大其数字影响力并制作具有影响力的优质内容。

















*评委成员如有增加或变更,恕不另行通知。

尼康摄影大赛2022-2023

2022年10月27日,尼康摄影大赛2022-2023正式开始接受投稿。本次大赛是第39届尼康摄影大赛,共分为照片类别比赛和视频类别比赛。照片类别比赛下设单张照片组别和组合照片组别,视频类别比赛下设短视频(180~300秒)组别和超短视频(20~40秒)组别。照片类别比赛主题是“Beloved(珍视之物)”,创作者可以投稿以自己所钟爱的事物为题材的作品。视频类别的主题是“Next Steps(下一步)”,尼康期待收到以今后进一步成长或进化为题材的作品。

大赛的投稿截止时间为北京时间2023年2月13日12:00。投稿截止后,将对所有作品进行第一轮评审,并预计于2023年5月将通过了评审的作品公布在大赛官网上。随后,评委将进行最终评审,从两类比赛的每个组别中评选出两件优秀奖作品、四件特别鼓励奖作品,并最终从每个类别的优秀奖获得者中选出一名特等奖获得者。最终获奖名单预计将于2023年9月公布。此外,第二轮评审的作品还将参与大众投票评选,根据公众投票结果选出照片作品与视频作品各一件获得普通用户投票奖。

同时,为支持获奖者们的创作激情,尼康准备了丰厚的奖品。特等奖将获得奖金500,000日元、尼康Z 9相机一台以及一支尼克尔Z镜头。除了特等奖获得者,根据作品类别与奖项的不同,各位获奖者将获得包括Z 7Ⅱ、Z 6Ⅱ、Z 50、Z fc、Z 30在内的尼康Z系列微单数码相机、尼克尔Z镜头、适配拍摄配件等多种奖品。除了实物奖品之外,获奖作品还将获得多项权利。例如,获奖作品将在尼康的各类社交媒体官方账号上进行介绍宣传、在尼康全球的各类门店设施中进行展示等。

尼康摄影大赛始于1969年,由尼康公司创办,为摄影爱好者提供向世界表达自己的平台。本次尼康摄影大赛不限器材,不分年龄、性别和国籍。无论你是专业摄影师还是业余爱好者,都可以向投稿自己的作品。尼康希望通过尼康摄影大赛,为那些希望通过图像分享故事、影响人们思维方式的表达者提供一个交流的平台。尼康诚邀广大创作者踊跃投稿,创作出独一无二的作品,向世界传递自己的热爱,用光影带给人们前进的力量。

参赛作品提交时间: 2022 年 10 月 27 日(北京标准时间12:00)至 2023 年 2 月 13 日(北京标准时间12:00)。

更多信息,请访问2022-2023尼康摄影大赛网站查询。

>尼康摄影大赛网址:

https://photocontest.nikon.com.cn/cn/