微软Surface Pro9拆解，维修难度降低获高度称赞！

【天极网数码频道】上个月，微软发布全新Surface Pro9，受到市场欢迎。最近，iFixit团队完成了对该设备的拆解，并且给予了其高度评价，因为在此前的Surface设备中，维修往往是最大的问题。

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微软将Surface Pro X与Surface Pro主线合并，而Surface Pro 9就是第一代产品，起售价格为7788元。ARM版本的Surface Pro 9将采用微软SQ3芯片，该软件巨头将与高通合作开发，它将基于Snapdragon 8cx Gen 3定制。微软SQ3芯片的CPU和GPU时钟频率可能略有不同，但除此之外SoC将与高通的芯片有大部分相似之处。

Surface Pro 9拥有16GB内存，根据型号的不同，板载 PCIe NVMe SSD最高可达1TB，屏幕显示方面相比上一代没有什么变化。同时微软正在为Surface Pro 9计划推出两种新的配色，除了目前常规的银色和黑色，还将有名为“森林”的绿色和名为“蓝宝石”的蓝色版本。

Surface Pro 9可选英特尔第12代酷睿处理器，分别是i5-1235U和i7-1255U，以及微软SQ3芯片，并首次配备5G网卡。其正面搭载了一块13英寸3:2比例的PixelSense屏幕，拥有2880×1920分辨率、120Hz刷新率，支持sRGB以及Vivid两种色彩显示模式，对比度为1200:1，同时还具备自适应色彩以及自动色彩管理功能。

Surface Pro 9在外观方面与上代基本保持一致，只是细节方面有所调整，同样是铝金属机身，重878克，两个支持雷电4的USB-C接口移至侧边，音量和电源健改到顶部，而支架支持最大165°开角，Surface Connect接口仍位于右侧。

在这次拆解中，iFixit表示，Surface Pro 9的屏幕最难拆除，不过即使是最难拆除的部分，依然要比之前的Surface设备要简单的多。Surface Pro 9上难主要针对其他简单的设备而言，这次新机显示屏采用了改进的粘合剂，对维修十分友好。

拆下屏幕后可以看见散热器和风扇组件，这次微软并没有采用让维修人员头疼的粘合剂来固定电池，而是使用了螺丝固定。这样的改动使得一部分用户可以自行更换电池，而在拿掉电池之后，只需要将主板上的一些Torx螺丝拆掉，就完成了对Surface Pro 9的整个拆卸流程。

完成拆解之后iFixit也是对这次的Surface Pro9大加赞赏，对于维修人员更加友好的硬件组装方式能够带来更佳的可修复性，同样让用户降低了维修成本。而对于用户而言，这次的Surface Pro 9在融合两条产品线的情况下，售价依然极具性价比，也让用户多了购买的理由。