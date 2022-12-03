iPad 10仅支持一代手写笔，因内部空间不支持

【天极网数码频道】iPad 10自推出以来就遭到用户的口诛笔伐，最大的原因还是价格涨幅太大，让用户无法接受。相比iPad 9仅需2499的首发价格，iPad 10 3599的价格必定会引来不小争议。尤其是这样一款价格接近iPad Air的产品，竟然只支持一代手写笔，更是让iPad 10在用户里的口碑雪上加霜。

最近，国外维修团队iFixit为了寻找苹果为何这么做的答案，对iPad 10进行了拆解，并且从中找到了原因。根据拆解显示，iPad 10内部结构包括双芯的7606mAh容量电池、带A14的逻辑板等等。

而导致iPad 10无法兼容二代手写笔的根本原因，就是原本应该用来让第二代手写笔充电的无线充电圈位置，被横向定位前置摄像头的组件所占用，所以这也导致iPad 10只能兼容第一代手写笔。

横向摄像头也是这次iPad 10的改变之一，iPad 10采用酷似iPad Air的全新设计，并且同样采用了直角边设计。iPad 10配备了10.9英寸的Liquid Retina四边等宽全面屏，但遗憾的是，这一代依然采用了非全贴合设计。

iPad 10采用了1200万像素的前置摄像头和同样为1200万像素的后置摄像头，新增4K视频拍摄和1080P/60FPS视频拍摄，同时支持最高1080P/240FPS的慢动作视频拍摄。iPad 10也是iPad有史以来第一个采用横向前置摄像头方向的iPad型号，iPad 10的前置摄像头现在位于该设备右边框的中间位置。也正是这颗摄像头，使得iPad 10无法兼容第二代手写笔。

苹果表示，这是所有iPad产品的第一次，前置摄像头现在位于横向边缘。无论用户是在进行FaceTime通话还是为社交媒体录制视频，他们都会一直正对着摄像头的方向。横向超广角前置摄像头配有1200万像素传感器和122度视野，支持Center Stage，可自动平移和缩放，使视频中的用户在移动中也可以稳定地保持在摄像头的视野中。

这次iPad 10终于终于终于放弃了Lightning接口，转而使用USB-C接口，被苹果沿用十年的Lightning接口总算在iPad系列中落下了帷幕，这也意味着iPad全线都用上了USB-C接口。当然其中也有一部分欧盟统一充电接口法案的影响，欧盟规定2024年后在欧洲销售的电子产品必须配备USB-C接口。

但是一代手写笔采用Lighting接口，为了解决这一问题，苹果顺便推出一款USC-C转Lightning的转换器，官方售价67元。当然，这也遭到了用户的强烈批评。虽然内部的设计的变化导致苹果无法在iPad 10中放下服务于第二代手写笔的必要硬件，但是从另一方面来看，苹果或许也不想让iPad 10兼容二代笔，否则不会顶着明知用户会有巨大反应的情况下涨价幅度如此之高。

所以iPad 10不支持第二代手写笔固然有内部设计的问题，但苹果有解决这一问题的能力，却并没有这么做。并且如此高昂的起售价，面对用户质疑，首发就迎来破发，只能说苹果在iPad上的销售策略确是一出昏招。