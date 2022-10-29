双十一仅需3199？华为MatePad Pro11英寸诠释极致生产力！

【天极网数码频道】时值双十一大促期间，不少用户想要借此机会购入一台平板。而在3000元价位，很多用户心里的首选可能会是苹果刚刚发布的iPad 10以及前代的iPad Air 5，但双11华为平板才是这个价位的最优选择。

众所周知，平板自诞生以来其自身定位就颇受争议，有人认为平板就是大号的手机，是娱乐至上的产物;但也有人用平板创作出令人惊艳的作品，以此证明其生产力的属性。可即便如此却依然免不了被网友调侃：“买前生产力，买后爱奇艺”。但究其根本，还是因为平板受限于生态、体验等原因，明明一身武艺，却无处施展。

提到平板，不少人就已经将其与iPad划上了等号，这也让iPad曾一度垄断平板市场，不过iPad虽然定位专业领域，但高昂的售价依然让不少消费者望而却步。与此同时，华为近年来也不断深耕平板领域，加上HarmonyOS生态的日益完善，如今华为平板的使用体验早已不可同日而语。

对于许多专业人士和创作者而言，如今的平板更多地承担着PC和手机之外的工作任务，这就意味着平板不仅需要着强大的性能，还要有足够完整的生态去承接用户的工作需求，并且协助用户出色地完成任务。华为MatePad Pro11英寸无疑在专业领域带来了全新的用户体验，是3000价位段办公平板的首选。

作为今年变化最大的一代iPad，iPad 10一经上架就引发了不小的争议。相较前代虽然彻底改头换面，但升级重点仅有芯片方面得到了加强，而起售价则是由前代的2499涨到了如今的3599。同时依然使用了非全贴合屏幕以及仅仅支持一代手写笔，遭到了不少用户的诟病。

而华为MatePad Pro11英寸则是全方面进化，针对工作场景进行了大刀阔斧的改变，极大提高了工作效率并且提升了使用体验。如果是经常出差的职场人士，想必会遇到这样的情况。出门在外，突然有工作需要紧急处理，这时候华为MatePad Pro11英寸就能获得比笔记本更轻便，比手机更舒适的工作体验。

尤其是在移动办公场景下，华为MatePad Pro11英寸配合HarmonyOS就能带来远超iPad Air 5的网络体验。华为MatePad Pro11英寸可以通过HarmonyOS实现多设备通信共享功能，这项功能有别于普通的热点共享，是将华为手机的通信能力流转到华为MatePad Pro11英寸上。当iPad Air 5还在苦苦连接热点时，华为MatePad Pro11英寸早已进入了工作状态。

更重要的是，华为MatePad Pro11英寸上的多设备通信共享并不止于共享网络，就连电话和短信这样的手机原生功能也一并流转至平板上，如此一来，原先手机干的活都让平板接手，工作期间用户就无需再分神拿起手机。

但这还不够，平板曾经一度被认为在工作领域十分鸡肋最重要的原因还是因为软件适配不佳，许多文档处理软件的体验比不上PC端的原生应用。针对这种情况，华为开创性地给出了另一种解法，既然平板的软件生态不行，那我就把华为MatePad Pro11英寸变成PC不就好了吗？

华为MatePad Pro11英寸使用了华为PC应用引擎技术，可以原生实现PC端软件的完整功能。目前WPS已经完整支持在华为MatePad Pro11英寸上实现桌面级的体验，在页面布局、操作方式等跟桌面几乎毫无差别，能够带来更加高效的工作体验。相比iPad Air 5生态中被用户诟病兼容性差，且本地化不够彻底的办公软件，华为MatePad Pro11英寸的解决方案确实更加人性化。

不仅如此，华为MatePad Pro11英寸还支持远程PC。当重要文件留在公司电脑时，华为MatePad Pro11英寸可以直接通过远程控制PC来传输文件，打破空间界线，随时随地都能极致高效地完成任务。

对于创作用户来说，一块优秀的屏幕是必不可少的。华为MatePad Pro 11英寸采用了OLED原色全面屏，同时达到了目前全球最高的92%屏占比，让创作者能最大程度地利用屏幕面积。这块屏幕还支持120Hz的刷新率以及原色显示，能够将创作者的创作想法完美地呈现出来。

此外，华为手写笔的低延时一直是平板阵营的第一梯队，在各个方面都带来了超过同类产品的体验。尤其是在安卓生态匮乏的情形之下，华为还推出了自己的笔记应用，来承接手写笔强大的功能。而iPad Air 5在这方面似乎就有点有心无力了，60Hz的屏幕刷新率以及LCD屏幕无法很好地提供流畅地创作体验，影音表现可能也因此略逊一筹。

在创作领域，华为MatePad Pro11英寸还带来了一个更加让人惊艳的功能。创作者在创作时往往看到心仪的颜色都想直接取色，但碍于不同应用甚至不同设备之间的物理隔绝，不少用户大概会像在iPad Air 5上一样，截图-保存图片-导入App-取色，如此繁杂的步骤，只会徒增创作者的烦恼。

而华为MatePad Pro11英寸支持不同应用间的取色，不仅仅是在同一应用内，智慧多窗、平行视界，只要是同屏的颜色都能立刻取色，瞬间打破应用边界。在此基础上，华为MatePad Pro11英寸还实现了跨设备取色。得益于HarmonyOS出色的设备协同能力，创作者可以在协同办公的手机、PC上实现跨设备取色，无论是HarmonyOS还是Windows，都不在话下，大大节省创作时间，提升创作效率。

作为一款针对专业领域的平板来说，华为MatePad Pro11英寸出色地承接了各种工作需求，同时在硬件以及性价比方面远远超过iPad 10，而在软件生态方面华为结合自身的理解交出了华为MatePad Pro11英寸、HarmonyOS这样的完美答卷，如此一来，即使是iPad Air 5也只能黯然失色。

而且在华为MatePad Pro11英寸之外，华为MatePad系列同样拥有完善的全系列产品，可以满足办公、学习、娱乐等各种需求。华为MatePad 11和华为MatePad 10专为大学生和K12人群设计，让学习更加高效。还有MatePad Paper系列和MatePad SE，让我们工作之余能够沉浸阅读或者畅快刷剧。

如果你明确了自己的需求，那么就果断出手适合自己的那款华为MatePad系列吧!

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