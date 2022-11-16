AirPods Pro 2发售后问题不断，但延迟却有明显改善

【天极网数码频道】作为苹果今年最值得买的产品之一，同时也是AirPods Pro时隔三年之后的首次产品迭代，AirPods Pro 2一发布就引起轰动。更强的芯片和性能，却有着比前代还要低的售价，使得这款产品上市后受到热烈欢迎。

尤其是近期双十一期间，在各大电商的折扣轰炸之下，这款原价1899的AirPods Pro 2甚至只需要1400左右，性价比方面几乎无可匹敌。就是这样一款发售前备受好评的产品，发布后始终问题不断，时至今日都没有完全解决，引起用户不满。

发售后不久，就有有用户发现AirPods Pro 2存在断连的问题。有部分AirPods Pro 2用户反馈，这款耳机在听音乐以及观看视频时会突然断开与设备之间的连接，无论是什么设备都会出现这样的情况。也有一部分用户反馈称，可能会出现手机显示AirPods Pro已连接但实际上没有的Bug。目前这些问题都是偶尔或者说随机状态下出现的，目前还没有发现任何特定的原因，苹果也没有给出明确的修复方法。

后来苹果推送过一版更新固件，情况有所缓解但并未完全解决。作为一个长期AirPods Pro 2用户，目前AirPods Pro 2尚未达到前代的稳定程度，在很多情况下都会出现足以被感知的问题。不过这些问题或许也跟产品质量有关，不久前就传出歌尔股份被苹果暂停生产AirPods Pro 2，就是因为产品质量原因。

而后又传出AirPods Pro 2存在讨厌的音频漂移问题，即使在苹果的空间音频和动态头部追踪等功能被禁用的情况下也会发生。音频漂移是该耳机存在的一个问题，音频会在耳塞之间来回移动，也会与视频不同步(音频不会与该视频中说话的人的嘴型对上号)。

另一位AirPods Pro 2用户特别注意到在视频应用程序中最经常出现的问题。“使用空间音频并观看视频，对于几乎所有的视频，在广告播放后，AirPods会互相不同步。觉得视频中的人的声音就在耳朵边上，而不是在脑袋中间。能够解决该问题的唯一方法是关闭和重新开启空间音频，但这很烦人。”

频发的问题导致用户对AirPods Pro 2日益不满，不过随着苹果固件的不断更新，或许这些问题之后会得到妥善解决。即使AirPods Pro 2在功能上问题不断，可是在硬件素质方面依然足够优秀，近期就有测试人员对这款产品进行测试，发现AirPods Pro 2比起前代在蓝牙延迟方面有显著改善。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。

在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

虽然AirPods Pro 2带来强大的计算能力，但是计算音频最大的问题就是延迟，尤其是在以蓝牙形式连接时，延迟将无可避免。这些问题始终困扰着目前市面上的所有TWS耳机，而国内怒喵科技推出的CyberBlade则是另辟蹊径将芯片安置在底座上，通过底座连接设备传输音频的方式来降低延迟提升音质。

但显然对于有户外需求的用户而言，这样的方式无疑是不够便捷的。在具体测试中，AirPods Pro 2比起前代在蓝牙延迟方面降低了约40毫秒，平均延迟仅有126毫秒，而前代AirPods Pro蓝牙延迟为167毫秒。最关键的是，AirPods Pro 2延迟只比内置扬声器的83毫秒高了43毫秒，这意味着在触摸屏幕和听到声音之间，这些延迟很大一部分发生在蓝牙数据离开设备之前。

但是尽管如此，AirPods Pro 2的延迟也无法满足游戏用户，对于激烈的竞技游戏而言，尤其是更加注重声音的枪战类游戏对于延迟要求更高，通常需要保持在30毫秒左右延迟，那么如此看来市面上所有的TWS耳机目前都还达不到这一水准。