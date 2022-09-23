英伟达“辟谣”！RTX40系显卡并非4nm工艺，而是5nm！

作者：骷

【天极网数码频道】据港媒报道，由于大量媒体在稿件中写错英伟达RTX40系显卡的工艺制程，英伟达不得不亲自出来“辟谣”，强调RTX40系显卡并非采用台积电的4nm工艺制程打造，而是台积电的4N工艺，这项工艺为5nm制程。

据报道，英伟达 RTX 40 GPU 采用了基于 5nm台积电4N 工艺，“4N”中的 N 应该代表英伟达定制。目前，英伟达官方新闻稿以及各显卡厂商的新闻稿基本采用了“台积电4N”的写法，并没有写明具体是几 nm 工艺。

不久前，英伟达正式发布了RTX40系显卡，带来了超旗舰显卡RTX4090以及旗舰显卡RTX4080，其中RTX4080分为12GB和16GB版本。RTX4090起售价为12999元人民币，RTX4080 12GB版本为7199元人民币，16GB版本为9499元人民币。

据介绍，RTX 4080 16GB 拥有 9728 个 CUDA 核心和 16 GB 高速美光 GDDR6X 显存，在现代游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti 的 2 倍;在较低功率下，性能比 GeForce RTX 3090 Ti 更强大。RTX 4080 12GB 则拥有 7680 个 CUDA 核心和 12GB 美光 GDDR6X 显存，比上一代旗舰 GPU RTX 3090 Ti 性能更强大。

RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4N工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

据官方信息，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

RTX4090搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。在台积电 4N 工艺加持下，加速频率超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

面对如此高昂的价格，不少玩家表示不会考虑RTX4080和RTX4090，相较去年5499起售的RTX3080，可以说今年的价格已经不是普通玩家能高攀得起的了。不过5nm的制程也给不少用户留下了遐想，随着台积电3nm工艺制程的成熟，下一代的RTX50系显卡是不是又将迎来一次性能革新呢？