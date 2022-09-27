AMD解禁锐龙7000系处理器，全系标配RDNA 2核显！

作者：骷

【天极网数码频道】昨晚，AMD正式解禁新一代的ZMD Zen4锐龙7000系处理器，带来了四款首发型号，分别为R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R5 7600X。

AMD早前就已经公布新一代基于AM5的主板，LGA 插座将原生支持最高 170W TDP，但是并没有公布哪些型号的处理器为 170W TDP。AMD 目前的锐龙桌面处理器分为 65W TDP 和 105W TDP 两个系列。预计锐龙 7000 系列可能会分为 65W、105W 和 170W 三个 TDP 等级。

在今年5月份的台北电脑展展前发布会上，AMD官方介绍了 AMD 锐龙 7000 处理器的架构，该系列处理器将于今年下半年正式发售。据官方表示，AMD 锐龙 7000 处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心，其中 CPU 核心依旧采用小芯片设计;I / O 核心采用了全新 6nm 工艺，集成了 RDNA2 核显、DDR5、PCIe 5.0 控制器，官方称其基于低功耗架构。

性能上，AMD官方标称的成绩，锐龙9 7950X跑分比酷睿i9-12900KS最多提升57%、能效提升47%，主流游戏性能高出6%~35%不等，生产力套件性能高出32~45%不等。

而对于锐龙R9 7900X，相比上代同一档的R9 5900X，它在维持同样的十二核心的规格上，得益于架构更新和台积电5nm工艺的加持，在IPC和频率上分别取得13%和24%的提升，整体的性能提升接近30%。

尤其是这次全新的Zen4架构改进增强了分支预测器，提高了处理器的指令管线的效率，并且更大的微指令缓存空间，使得处理器的执行效率更高。随着热数据不断发展提升，AMD Zen4架构使用了1M的L2缓存，使得处理器的浮点计算性能得到明显提升，并且这次的Zen4架构处理器支持AVX-512指令集。

全新的AM5接口，AMD也同样承诺在未来5年的时间，也同样也会照顾未来5年的使用周期，考虑到用户的更换周期和频率，这样的考量绝对能够满足绝大部分用户未来3-5年的使用，降低玩家的升级成本。

与此同时，AMD锐龙7000处理器的AM5接口升级了LGA1718接口，这样能够保证处理器的接口强度，减少CPU阵脚损坏的情况发生，并且全新的LGA接口，也能够让处理器的设计也更加方便合理，方便后续核心的设计和升级，并且在安装的时候也相对于更加简便一些。

值得一提的是，这次AMD首次在非 G 系列处理器上搭载了 RDNA 2 核显，虽然只有 2CU。并且AMD展示了核显的功能，在视频解码和显示输出方面比较强。该核显支持 H.264 和 H.265 的解码和编码，还支持 AV1 的解码，但不支持 AV1 编码。

同时，该核显支持 HDMI 2.1、DisplayPort 2.0 和 Type-C DP 显示输出。要知道的是，英伟达最新发布的 RTX 40 系列独显仍不支持 DP 2.0，这波可以说AMD走在前面了。

售价方面，目前国内曝光的价格为R9 7950X国行5499 元，R9 7900X国行4299 元，R7 7700X国行2999 元，R5 7600X国行2249 元。