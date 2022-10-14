支持更换开机画面？V社或将推出这一功能，但是需要点数购买！

【天极网数码频道】最近，国外有人发现V社或将在Steam点数商店中销售Steam Deck掌机的开机动画，对于不少有个性化需求的游戏玩家来说，更换开机画面也是体现一种个性的方式。

目前Steam Deck掌机自定义开机动画已在民间流行开来，比如一些第三方网站上就有更换开机动画的整合资源，玩家可以将其自定义为Windows 7标志、V社阀门标志、任天堂Switch标志等，不过都是第三方用户自己做的。

目前Steam点数商店的Steam Deck一栏中，将添加“Steam Deck Startup Movies(开机动画)”相关选项，该内容目前已在代码中出现。而Steam点数可以通过购买游戏获得。用积分兑换开机动画后弹出的文本将显示：“使用您的Steam点数获取此Steam Deck开机动画。您可以设置此动画在Steam Deck启动时播放。”

不过目前尚未确定是V社自己来制作开机动画，还是打算开放第三方用户的上传权限，创建一个类似创意工坊的模式，以此来实现开机动画的更换。

Steam Deck自发布以后就在全球范围内爆火，吸引了不少游戏玩家的视线。不久前，V社发消息称，官方目前已经处理完了预定队列中的所有订单。这也意味着玩家现在可以直接购买Steam Deck而无需预订，对于不少玩家来说购买途径将更多。

官方表示，“在过去的一年中，团队为解决部件短缺和物流问题付出了很大的努力。正是因为这些努力，我们现在正以空前的高速度生产和配送 Steam Deck。尽管预订的增长速度越来越快，但我们已经能够超出发货预期，并终于在今天清空了预订队列。”

官方还称，尽管如此，Steam Deck 的生产、处理和配送能力也还是有限的。如果 Steam Deck 特定型号的订单量超出我们及时发货的能力，预计配送时间就会延长，而到了一定程度我们就会退回到预订模式，直至能赶上收到订单的速度。与之前一样，顾客们将在队列中获得一个位置，可以下单时将收到电子邮件通知。一旦我们赶上预订的增长速度，并处理完所有已收到的预订，我们就将再次允许直接下单。

Steam Deck搭载了AMD的Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。在游戏性能方面领先不少同级别的Win掌机。

V社在2022东京电玩展上展示了Steam Deck掌机的官方Dock底座，这个底座类似Switch的拓展底座，其本质上其实还是一个拓展坞，可以连接显示器或是其他设备，不过目前V社并没有推出这款配件。

展会上的Dock底座采用了简洁的纯黑设计，V社将所有的接口都安排在了底座后面，配有三个USB3.1 Gen 2、千兆以太网口、电源口、HDMI 2.0、DP 1.4。V社还强调，Steam Deck在连接Dock底座时能够提升画面分辨率，但不会像Switch插入底座那样获得性能上的提升。

目前这款底座也已经上线，从现在的情况来看，Steam Deck已经完全开放购买。如今V社的重点将从解决供应链问题转移到软件上来，给用户提供更加优秀的服务。而更该开机动画就是其中的一个步骤，通过多样化的系统来吸引更多的游戏玩家。