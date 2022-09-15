新学期新装备，富士X-H2s无反相机

作者：佚名

【天极网数码频道】新的学期已经开始了，除了要改变自己，还要记得随时记录身边的美好瞬间。尤其是学校中举办的线下活动，比如体育赛事、旅行出游，都是作为日后美好回忆的重点内容。因此一款好的相机就非常重要了，富士X-H2s轻便小巧性能出众，是一台十分出色的无反相机。

对于新手来说拍摄动态画面很难把握，而富士X-H2S恰巧擅长捕捉运动画面。它采用第五代X-Trans CMOS 5 HS传感器和X-Processor 5，传感器为全新的2616万像素成像传感器，这款传感器融合了现有的背照式技术以及堆栈结构，其中堆栈结构能有效的提升读取速度，使图像处理更加高效迅速。

X-Processor 5处理器性能较前代提升约2倍左右，能快速处理大批量的图片信息。加之相机缓储空间的扩大，在高速连拍模式下X-H2S连拍张数能达到约40张/秒(无间断连拍)。JPEG格式下能连拍1000张约为30张/秒，RAW格式下也可以达到约20张/秒的速度。而且相机还自带预拍摄模式，在半按快门按钮时相机就会开始拍摄，不会错过重要的拍摄机会。

此外，X-Trans CMOS 5 HS和X-Processor 5搭载增强的AF(自动对焦)预测算法，大幅度提升对移动物体的对象追踪和自动对焦准度，能够轻松应对区域AF和低对比度拍摄条件。同时X-Processor 5采用基于深度学习技术的对象检测AF，使其能自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼，并且在拍摄视频时也同样精准的追踪高速运动的拍摄对象。

为避免手持拍摄的剧烈摇晃，X-H2S还配备了全新的五轴防抖系统，能有效的确保画面不糊。其主要是依托了X-Processor 5处理器的传感控制功能，使整机的防抖性能高达7.0档，可以在运动拍摄中提供非常出众的表现。

如果你还想拍摄视频，分享在视频平台上的话，X-H2S同样也能满足你的需求。这款相机在视频方面也有不错的硬实力，它能拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ。

另外如果你对视频还有后期调整的需求，那X-H2S内置的F-Log2功能就很棒了，其动态范围能扩展到最多14档，可实现更平滑的色调表达。无论是静态照片还是动态视频，X-H2S都能满足你不同提成拍摄的需求。

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样张赏析：

摄影师：Douxiao，1/1600秒，F5，ISO160

摄影师：Tristan SHU，1/2000秒，F7.1，ISO400

摄影师：Lanna Apisukh，1/1000秒，F5.6，ISO200