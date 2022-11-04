传言三星未来将主要使用骁龙芯片，Exynos只用于中端机型，猎户座要亡了？

【天极网数码频道】近日一则消息称，三星会在即将推出的三星S23系列新机上搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，不过这已经是众所周知的事情了。但这次不同的是，三星将会在全球范围内在S23系列上统一使用骁龙处理器，而不会有自研的Exynos版本。

消息人士还强调，今后三星同样会贯彻这一策略，Exynos只会搭载在自家的中端旗舰上。这不禁令人神伤，难道曾有过高光时刻的Exynos处理器就这么没落了吗？

三星曾试图通过使用5纳米和4纳米制造的Exynos平台来扩大其市场份额，但消息人士说，到目前为止，4纳米版本的产量非常低，其性能和发热问题也没有达到标准。消息人士补充说，由于这个原因，该公司的芯片设计部门三星系统LSI正计划使用5纳米节点生产其下一代Exynos系列，可能命名为Exynos 2300。

但是面对使用台积电4nm制程工艺打造的骁龙8 Gen 2，如果使用下一代的Exynos将会造成性能差异，由此会带来不同版本间的隐性问题。基于性能考虑，三星手机部门不得不转而采用高通骁龙处理器，抛弃自研的Exynos。

与此同时，搭载Exynos处理器的三星S22也曾出现过臭名昭著的游戏优化问题，三星被发现故意限制处理器性能以避免机身发热问题。同时在三星芯片部门，三星对于4nm制程工艺的资源投入非常少，因为三星内部对于4nm工艺看法是介于3nm和5nm之间的桥梁，不足以堆砌太多资源。

作为曾经广受好评的三星当家处理器，Exynos一直以来都被视作是高通的最大竞争对手，甚至曾经一度超越高通，这也是这款芯片唯一的高光时刻。高通芯片其实一直都饱受发热问题的影响，最大的一次就是当初的骁龙810。

高通810的推出让不少手机厂商第一次面对火龙的威力，甚至有些束手无策。而三星那一年也是破天荒地在全球范围内统一使用Exynos 7420处理器，彼时国内还有一家手机厂商也使用了这一处理器。当年的魅族Pro 5同样采用这款处理器，优秀的性能表现和发热控制甚至让魅族Pro 5成为当年的安卓机皇。

但即便有着如此巅峰的时刻，Exynos同样还是没落了。成也火龙，败也火龙，这次高通火龙芯片的灾难却是三星一手缔造的。在5nm工艺时代，采用三星工艺打造的骁龙888和骁龙8都在温度上翻了车，迫使高通不得不将之后的订单悉数交给台积电，而由台积电代工的骁龙8+在性能功耗等各个方面都远超三星5nm工艺的骁龙8。这主要是因为三星的5nm工艺对比台积电的5nm工艺在晶体管密度这块就相差了35%。因此，就连英伟达就宣布下一代40系显卡将采用台积电的N4工艺打造，三星彻底失去了订单。

三星电子部门的失误同样体现在Exynos上，糟糕的发热控制和功耗表现导致搭载这一芯片的手机被不少用户所诟病，这也是为什么三星会故意限制性能已达到降温的原因。猎户座的消亡最主要的原因还是被三星电子所拖累，决策上的失误不仅断送了高通和英伟达的大单，也让自研芯片业务陷入泥潭。

三星手机未来都选择高通骁龙处理器或许是一个无奈的选择，但对于消费者而言，这样的选择十分负责，没有用户会希望自己的手机在相同机型上存在着巨大的性能差异。猎户座的没落就像是三星电子部门近些年来的缩影，可以看出三星电子内部问题已经摆在了明面上，再不着手解决可能会功亏一篑。