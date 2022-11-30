Steam Deck港版12月17日发售，3288港币起售

【天极网数码频道】作为今年最火的掌机产品，Steam Deck可谓是彻底出圈，无数玩家盼星星盼月亮都希望这款产品可以登陆自己所在的地区。虽然大陆玩家没能等到国行版Steam Deck，但是最近V社宣布，这款产品将在12月17日通过经销商在日本、韩国、中国香港和中国台湾发货。

Steam表示，从12月 1日开始，日本、韩国、中国香港和中国台湾地区已预订Steam Deck的客户将收到电子邮件确认以完成订单，这些订单将于12月17日开始发货。此外，从今天起，官方扩展坞现在也可以在这些地区预订。

根据官方信息，Steam Deck中国香港的起售价为3288港元(约2827.68元人民币)，在中国台湾的起售价为13380新台币(约3023.88元人民币)。国内京东前不久也上架了Steam Deck美版机器，并且提供三个版本，分别是美版64GB EMMC 3999元、美版256GB NVME SSD 4899元、美版512GB NVME SSD 5999元。在整体价格上，相较原版其实还是有些稍贵，毕竟用美元换算大概只需要2800元人民币出头。但是想到运输以及税费等问题，如果是遇到打折促销，还是非常有性价比的。

但是在港版的3299港元面前，美版还是逊色不少，比起美版的售后问题，港版无疑更加适合内陆玩家。这次港版发售，也让更多关注这款掌机产品的玩家多了一个购买渠道，毕竟比起外版，港版无论是便利性还是整体成本上都要更胜一筹。

此外，Steam Deck前段时间还获得了最佳硬件奖项，硬件恰恰也是Steam Deck能从如此激烈的掌机市场厮杀出来的一部分原因之一。V社并没有使用Windows系统来作为掌机系统，而是在Linux的基础上二次开发了一个Steam OS，在硬件上也跟AMD深度合作定制性能更强的芯片。

V社最聪明的地方就是根据掌机的需求和自身体量，与AMD合作定制芯片，定制芯片最大的好处就是能在性能与功耗之间达到最佳的平衡，不像一众直接搭载笔记本芯片的掌机一样面临巨大的续航和发热问题。

在软件层面，Steam Deck不仅在掌机上使用主开发的SteamOS系统，避免Windows臃肿的体积来消耗系统资源，并且自力更生对于大部分游戏做掌机优化。最关键的是V社还在SteamOS中开发了多个插件，给予玩家最大的自由度。玩家甚至能够改变GPU频率、风扇转速等等，如此精准的硬件级设置让玩家能够根据不同游戏来定制化不同性能，使得玩家的体验大幅提升。

V社在Steam Deck掌机中的明智策略注定了这款产品的爆火，尤其是港版和台版的推出，一定会让V社惊讶这两个地区竟然会有如此多的用户，毕竟许多“隐形用户”也在背后贡献了不少销量。