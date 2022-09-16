Apple Watch房颤历史上线，即将登录中国香港地区！

作者：骷

【天极网数码频道】前几天，随着iOS 16正式版的上线，苹果也为用户推送了全新的watchOS 9正式版，带来了多项改进更新。其中房颤历史作为本次最重磅的更新，成为这次用户关注的焦点。

苹果声称，房颤历史即将登陆全球 100 多个国家和地区。在苹果新闻稿中，官方表示 watchOS 9 中首创的房颤历史功能已获得世界各地卫生当局的多项当地许可和批准，并将在包括美国、加拿大、欧洲、中国香港地区、墨西哥、南非、英国等国家和地区上线。此外，房颤历史将于今年秋天晚些时候登陆澳大利亚。

目前，Apple Watch 的心电图 App 和心律不齐提示能识别出房颤的潜在征兆。房颤如果不及时得到治疗，会成为导致中风的主要原因之一。研究表明，人们经历房颤的时长可能会影响人的症状、生活总体质量和并发症发生的风险。此前，很难在很长一段时间内追踪房颤的频率或者管理可能会影响人体健康状况的生活因素。美国心脏协会的资料显示，改变可变生活因素可能会减少房颤时长。

随着 watchOS 9 推出，被诊断患有房颤的用户可以开启经 FDA 许可的房颤历史功能，获得心律显示房颤征兆的预估频率等重要信息，让用户更加了解身体状况。用户每周会收到通知，了解房颤的发生频率，并可在健康 App 中查看详细的历史记录，包括可能会影响房颤的生活因素，如睡眠、酒精摄入量和锻炼。该功能适用于 22 岁或以上被诊断患有心房颤动的个人。

不过可惜的是，目前国内并不支持这一功能，想要开通这项功能可能需要身处中国香港或是通过一些手段才能体验到。此前，这项功能就已经在加拿大获得监管部门批准，而且加拿大是继美国之后第二个批准该新功能的国家 / 地区，在美国通过临床研究验证后获得了 FDA 批准。

用户可以下载包含房颤详细历史记录和生活因素的 PDF 文件，从而轻松与医生和护理人员分享，以进行更详实的交谈。当患者接受针对慢性心房颤动的消融治疗时，第一次尝试治疗不成功并且患者继续经历心房颤动，房颤历史功能可能会很有用。

在健康功能上，苹果依旧不遗余力，虽然Apple Watch 8上并没有带来极大的升级，但是依旧在健康功能方面做出了改进。去年国内刚刚支持EGC功能，今年的房颤历史不知道什么时候才能开通，对于时下生活不够规律的年轻人来说，这项功能无疑是十分有效且必需的。