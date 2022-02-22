专属摄影发烧友的“小目标”，富士GFX 100S

作者：小戈

【天极网数码频道】无论是摄影人群还是器材厂商，对于影像品质的挑战都是没有止境的，今天我们为大家带来的是摄影发烧友们的“小目标”，配备1亿像素中画幅图像传感器的富士GFX 100S，能够为大家带来更高级细腻的拍摄体验。

富士GFX 100S搭载有一枚43.8*32.9mm中画幅传感器，CMOS面积约为全画幅传感器的1.7倍，可以获得更充足的进光量，即使在较为昏暗的场景中也能轻松拍到低噪点的通透照片。1.02亿像素特性与16bit色深的加入充分提升了图像的灰阶表现力度与细节丰富度，这使得实际成片效果更加细腻，同时也为后期提供了更充裕的发挥空间。

在摄影发烧友心中，富士胶片模拟模式的每一种色调都浓缩了富士对色彩的理解，能为作品带来更具想象力的呈现效果，富士GFX 100S不仅囊括了以往的经典胶片模拟模式，同时还新增了全新怀旧负片胶片模式，能在保持照片清晰度的基础上，为其赋予相册老照片的那种历史质感与韵味，带来满满的创作情趣。

日常手持拍摄不可避免地存在镜头轻微晃动的情况，为此富士GFX 100S加入了6.0档五轴防抖技术，进一步提高了安全快门速度。富士GFX 100S的对焦性能也相当优秀，自动对焦速度提升至0.18s，并可以实现5帧/秒高速连拍、人脸识别、眼部识别AF等多重先进特性，因此能够轻松拍摄到清晰锐利的照片。

富士GFX 100S的机身设计也相当出彩，作为一款中画幅机型，其三围尺寸数据仅为15*10.4*8.7cm，重量也只有900g，纤巧的身躯能够与许多全画幅相机媲美。除了机身背面3.2英寸236万像素三向翻折触摸显示屏外，富士还在机身顶部右侧加入了肩屏设计，方便用户在拍摄过程中调整参数，随时捕捉精彩瞬间。





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指定机型：

GFX50R机身/GFX50R+ GF50mmF3.5 R LM WR套机

GFX50S机身

GFX50SII机身/GFX50SII+GF35-70mmF4.5-5.6 WR 套机

GFX100S机身

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指定机型：GFX50R机身/GFX50R+ GF50mmF3.5 R LM WR套机 /GFX50S机身

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活动时间：2022.2.14-2022.3.31 (数量有限，售完即止)

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1、回收相机不限品牌，不限型号，不限价值，即任意品牌的任意款可换镜头数码相机、胶片相机均可;

2、促销活动指定机型数量有限，售完即止，请及时与当地经销商联系，预购从速

3、参与本次促销为富士GFX中画幅官方授权经销商，请查询网址了解您所在地的经销商信息：https://sp.fujifilm.com.cn/shops/shitidian，建议您根据信息先进行电话咨询。

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