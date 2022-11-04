i5-13400跑分曝光，网友看后表示：早知道再等一年！

【天极网数码频道】不久前，英特尔发布了13代酷睿处理器，不过首发的都是带K的版本，对于一些没有超频需求的用户来说，这样的首发阵容显然不足以打动他们。但是最近有一款i5-13400跑分遭到了曝光，让不少网友直呼处理器买早了!

作为一款65W TDP的主流处理器，i5-13400使用了6颗大核+4颗小核的设计，最高频率可达4.6GHz，在核心数量上已经能够比肩去年的i5-12600K，比前代i5-12400增加了4颗小核。同时新一代的i3和i5处理器基本都是12代酷睿Alder Lake的C0、H0核心，但i5-13400 / F也会使用最新的B0核心，不过目前尚不清楚B0和C0版i5-13400/F是否会以相同的SKU售卖。

在跑分测试中，i5-13400的单核跑到了729.3分，多核测试得分为6591分，比前代的i5-12400高出了3%和31%，能够看出小核的增加确实给i5-13400带去了不凡的多核性能提升。可是比起i5-12600K却分别落后了6%，不过这也情有可原，两者之间还是有着较为森严的等级划分。

不过即便如此，对于不少用户来说i5-13400依然十分出色，得益于小核数量的增加，这颗处理器多核性能有了大幅，而且大核方面性能提升幅度也不算小。要知道i5-12400的整体性能全面落后于i5-12600K，而前者的TDP为71W，后者为105W。

这么看来，这一代的i5-13400不仅性能上有着十足的提升，在功耗方面的优化也十分让人惊喜，仅仅凭着65W TDP就全面超越i5-12400，并且性能逼近i5-12600K，将有望成为今年玩家心目中的神U代表。

从价格上来看，i5-12400的定价差不多在1500元左右，但其性能已经超过了AMD的5600X，12代酷睿的巨大升级早就给玩家们带来过一轮惊喜。而这次i5-13400的横空出世，或许会再次刷新用户对于i5处理器的印象。

相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

为支持第 13 代酷睿处理器，英特尔还更新了极具便捷性的一键超频功能 Intel® Speed Optimizer，以帮助用户轻松地超频。强大的XMP 3.0 生态系统提供了多种超频模块选择。与 Intel® Dynamic Memory Boost 搭配使用时，此功能可以轻松实现 DDR4 和 DDR5 内存的超频。

搭配英特尔在这一代推出的全新技术，i5-13400或许会在原有基础上获得更高的性能。不过目前这颗处理器的售价以及发售时间等都还没有公布，但预计英特尔将会在明年初的CES上发布非K系列的处理器。同时现在也有卖家在闲鱼出售i5-13400 QS版，不建议广大用户购买，可以再等等正式版。