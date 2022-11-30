M2 Max现身跑分平台，性能提升令人堪忧

【天极网数码频道】今年六月份，苹果在WWDC2022上发布搭载M2芯片的MacBook Pro以及MacBook Air，自那之后，就有传言称苹果的正在准备大杀器。最近，M2 Max现身跑分平台，但是性能表现却有些力不从心。

GeekBench平台的信息显示，M2 Max拥有12颗核心，主频高达3.54GHz，并且配备96GB内存。而作为对比，前代M1 Max则只有10颗CPU核心和32颗GPU核心，同时支持64GB内存。这也意味着M2 Max的GPU核心或许将会更多，毕竟M2相比M1就有着不小的升级。

在跑分方面，苹果M2 Max单核跑到1889分，多核14586分，M1 Max的单核分数可以跑到1700-1800分，多核分数可达12800分。这似乎表明M2 Max相比M1 Max在单核性能方面提升有限，不如想象中这么大。

从M2的性能的提升中或许能窥探一些M2 Max的性能提升幅度，M2采用两个规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

此外相比M1最高仅支持16G内存，M2支持高达24G的内存，可以带来更加优秀的多任务体验，并且M2还支持ProRes编码，原生支持ProRes格式视频剪辑，极大提升了视频工作者的工作效率，可同时剪辑多达11条的4K视频流以及两条的8K视频流。

此前苹果CEO蒂姆・库克近日视察了苹果奥斯汀园区，并向大家展示了苹果奥斯汀工程团队正在努力开发的产品 ―― 苹果下一代Apple Silicon，当时无法确认新一代芯片是叫M2 Ultra/Extreme还是传闻中的M3，不过随着M2 Max的现身，那么极有可能是M2系列的芯片。

彭博社也表示，全新高端Mac Pro将提供至少是M2 Max两倍或四倍的芯片版本，并将这些芯片称为“M2 Ultra”和“M2 Extreme”。Mac Pro将提供24和48个CPU核心以及76和152个GPU核心的版本，配备高达256 GB的内存。

并且彭博社还声称，M2Extreme的CPU核心数量将会增加一倍，届时或将会有48颗CPU，128颗GPU。并且其还放出了具体的M2系列芯片规格：M2:8CPU内核，9/10GPU内核;M2 Pro:12核，16核;M2 Max:12核，32核;M2 Ultra:24核，48/64GPU;M2 Extreme:48核，96/128核。

CPU核心数量上，目前出现在GeekBench的M2 Max符合彭博社爆料的数据，如果按照彭博社的说法，那么GPU也将维持32核心，这也让人担心M2 Max的具体性能表现，毕竟当初M1系列芯片推出时可谓是刷新了用户对于M系列芯片性能的看法。

结合这些信息，M2 Max同样在内存支持上获得了升级，并且另一种说法表示，M2 Max将会采用38核心的GPU，苹果更倾向于提供足够数量的核心数来保障M2 Max的性能。即使目前跑分平台显示M2 Max性能升级有限，但是在正式发布之前，一切都还是未知数。