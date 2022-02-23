中画幅无反兼具画质与便携，富士GFX 50R

作者：小戈

【天极网数码频道】中画幅相机是摄影用户，特别是发烧友钟爱的拍摄工具，配上一颗好镜头能呈现出相比普通相机更优秀的纯净度与解析力。此次我们带来的是由富士打造的GFX 50R中画幅无反相机，其综合了高画质和便携性两大吸睛特性，并且在价格方面非常有优势，让我们一起来了解下。

富士GFX 50R搭载一枚5140万像素图像传感器，中画幅CMOS面积达43.8*32.9mm，更高的进光量和更强的控噪性能可以带来更吸睛的色彩和更丰富的细节，同时也为后期带来更大的操作空间。同时富士GFX 50R支持最多425个可选对焦点，并且支持人眼/人脸自动对焦，为用户定格精彩瞬间提供了便利。

得益于80多年摄影胶片制造领域的深厚经验，富士对色彩再现拥有丰富的知识与经验，并借助胶片模拟模式向普通用户呈现，而每一种色彩与色调都有其中想要传达的含义，无论是想要文艺时尚的感觉，还是经典复古的韵味都能很方便地实现，相信使用过的用户一定会有深刻的感悟。

取景方面，富士GFX 50R配备的3.2英寸236万像素液晶屏支持100%视野覆盖，完全所见即所得，同时这块屏幕支持90°向上与45°向下双向翻折，因此能充分满足俯拍与仰拍的拍摄需求。369万像素OLED电子取景器同样支持100%视野率，放大倍率达到0.77倍，并具备-4m⁻1~+2m⁻1屈光度调节范围，为摄影人群带来了更贴心便捷的使用体验。

相比重量级的拍摄配置与功能，富士GFX 50R的机身设计则较为轻盈紧凑，其材质为镁合金，宽高厚分别为160.7*96.5*66.4mm，再加上富士胶片独特的无反结构，因此机身重量被控制在755g，无论是专业创作还是挂机扫街都带来更轻松的使用体验。





现在恰逢“GFX五周年庆”多重好礼等你来拿，赶快下手吧。





“GFX五周年庆 迎春纳“幅”活动内容

惊喜1-旧机换新：参与可换镜头旧相机进行置换，购买指定型号GFX系列相机并完成官网注册即可获得3500元换新优惠

指定机型：

GFX50R机身/GFX50R+ GF50mmF3.5 R LM WR套机

GFX50S机身

GFX50SII机身/GFX50SII+GF35-70mmF4.5-5.6 WR 套机

GFX100S机身

惊喜2-千元原装赠品：购指定机型即享价值1320元原装赠品

指定机型：GFX50R机身/GFX50R+ GF50mmF3.5 R LM WR套机 /GFX50S机身

赠品内容：NP-T125 原装锂电池一块+BC-T125原装充电器一个

惊喜3-购镜优惠：购GF系列指定7款镜头，优惠返现最高达3500元

返现2500元指定镜头：GF45mmF2.8 R WR /GF50mmF3.5 R LM WR/GF63mmF2.8 R WR

返现3500元指定镜头：GF80mmF1.7 R WR/GF110mmF2 R LM WR/GF120mmF4 R LM OIS WR Macro/GF32-64mmF4 R LM WR

活动时间：2022.2.14-2022.3.31 (数量有限，售完即止)

注意：

1、回收相机不限品牌，不限型号，不限价值，即任意品牌的任意款可换镜头数码相机、胶片相机均可;

2、促销活动指定机型数量有限，售完即止，请及时与当地经销商联系，预购从速

3、参与本次促销为富士GFX中画幅官方授权经销商，请查询网址了解您所在地的经销商信息：https://sp.fujifilm.com.cn/shops/shitidian，建议您根据信息先进行电话咨询。

*不同销售渠道赠品有所区别，详情见电商产品页面及咨询客服店员

购买链接：

https://item.jd.com/100028364094.html