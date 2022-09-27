AirPods Pro2出师不利，多位用户反馈存在断连问题！

作者：骷

【天极网数码频道】9月23日，苹果发布的AirPods Pro2正式发售，不少用户首日就拿到了这款产品。但是最近，有部分AirPods Pro 2用户反馈，这款耳机在听音乐以及观看视频时会突然断开与设备之间的连接，无论是什么设备都会出现这样的情况。

也有一部分用户反馈称，可能会手机显示 AirPods Pro 已连接但实际上没有的 Bug。目前这些问题都是偶尔或者说随机状态下出现的，目前还没有发现任何特定的原因，苹果也没有给出明确的修复方法。

用户反应道，“我的一整天都在随机断开与我的 iPhone 的连接。有时它显示它们已连接但声音没有通过，所以我必须重新连接它们。希望这只是一个软件问题。”，“我也有连接问题。与其他人类似，有时它在设置中显示已连接到我的 iPhone，但仅通过 iPhone 并没有通过 AirPods 播放音频，并且 AirPods 不显示下拉阴影。”

但这种情况并非是AirPods Pro 2独有，早在此前的AirPods的设备中，包括AirPods Pro就一直存在这样的问题。用户在使用该耳机时会突然断开连接，但是设备显示已连接AirPods，却无法通过AirPods播放声音。

如今这么多年过去，这个问题一直存在，只能说并不是AirPods Pro2上特有的问题，而是早已经存在的顽疾。目前不知道苹果何时会修复这样的Bug，就体验上来说，确实影响到了用户的正常使用，甚至在某些场景下让人感到糟心。

这次的AirPods Pro 2在整体外观上相比前代几乎没有变化，不过在充电仓上，苹果加入了U1芯片以及扬声器。U1芯片让AirPods Pro 2实现了精准的查找服务，同时通过扬声器来告知用户其具体位置。此外，充电仓侧面还多了一个挂绳开孔。

对于主打降噪的Pro系列来说，初代AirPods Pro的降噪效果就给人留下了深刻的印象。但是在AirPods Pro 2上，苹果为其带来了更强的降噪效果。AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器写作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。

但可惜的事，虽然AirPods Pro 2支持蓝牙5.3，但是并不支持LC3编码器以及LE音频，目前的协议还是跟一代保持一致，为ACC协议，这也意味着这款耳机并不支持无损音质。不过好消息是，AirPods Pro 2硬件层面上支持蓝牙5.3，这就为后续的OTA提供了很大的空间。

在硬件和软件上的全面提升，使得这款设备一经推出就受到用户的青睐。在如此火爆的情况下，大面积出现的断连问题将AirPods Pro 2推上了风口浪尖，也让不少第一次接触AirPods系列产品的用户丧失了良好的体验。希望苹果能够早日修复这一问题，毕竟它存在已久，影响到了不少用户的日常使用。