新Apple TV 4K开售，搭载A15芯片，或许苹果并不只是想做电视盒子！

【天极网数码频道】前不久苹果在官网更新了第一代Apple TV 4K系列的产品，这款产品将搭载A15芯片，同时支持HDR10+和杜比视界。目前这款产品已经在海外正式开售，并且受到了广泛的关注。

第三代Apple TV 4K将拥有两个配置，Apple TV 4K (Wi-Fi)，提供64GB存储空间; Apple TV 4K(Wi-Fi+以太网)，支持千兆以太网以实现快速网络和流式传输，拥有128GB存储空间 。前者售价129美元，约858元人民币，而后者则是149美元，约983元人民币。

2021年4月，苹果发布了目前的Apple TV 4K型号，32GB存储空间的版本售价为179美元，64GB存储空间的版本售价为199美元。而旧款AppleT V HD仍在继续售卖，配备32GB存储空间的版本售价标为149美元。

可以看出第三代Apple TV 4K 不仅起售版本的存储空间相比前代翻了一倍，甚至价格还便宜了50美元。仅从价格上来看，第三代Apple TV 4K就已经非常香了，更何况其还支持最新的A15芯片，与iPhone 14上的芯片保持一致。

新款Apple TV 4K搭载的A15仿生芯片，CPU性能现在比上一代快50%，提供更出色的响应能力、更快的导航和更快速的UI动画。GPU性能现在比上一代产品快30%，游戏体验更加流畅。在接口方面一样支持HDMI2.1、千兆网口，蓝牙Wi-Fi等一应俱全，这与前代没有太大差别。

对于一款电视盒子产品来说，前代的A12芯片在性能上完全够用，可以支持所有电视播放的需求。而这次新款大张旗鼓地采用A15芯片，倒是让外界嗅到了一丝不一样的气味。其实很早之前就有消息传出，表示苹果将会进军家庭游戏主机领域，而这次搭载A15芯片的Apple TV 4K或许就是苹果布局主机市场的信号。

A15芯片被连续作为iPhone 13系列和iPhone 14基础版的处理器使用，证明其性能上依然遥遥领先安卓阵营的处理器。在过去一年的各种测试中，A15用优秀的能耗比和强劲的性能释放能力，让不少用户为之折服，选用这样一款芯片作为家庭主机的处理器，也就不足为奇了。

同时Apple TV 4K一直以来都支持手柄连接，最近又更新了对于多个品牌手柄的支持，其中深意不言而喻。得益于iOS生态中存在着许多优秀的大作，例如《原神》《神界：原罪》等优质作品，它们的共同特点是，都拥有主机版本，十分适合手柄操作，如此一来运行在Apple TV 4K上并用手柄游玩完全可行。

这样一来就不难解释为什么苹果会选择在电视盒子这样一款看似不起眼的产品上使用性能如此强劲的芯片，从长远来看，苹果或许会像主机御三家一样，建立自己的游戏商店。参考索尼和微软的主机定价，其实光驱版本几乎是亏本在卖，最主要的还是软件以及服务方面的收入。

所以可以合理猜测，苹果这次Apple TV 4K定价比起搭载A12的前代还低，可能就是想通过低廉的价格来让这款产品进入更多家庭，然后开启自己的游戏业务，推出自有商店以及类似XGPU和PS+的订阅制服务。如此看来，苹果确实是在下一盘大棋，想要在瓜分游戏一杯羹。

不过对于国内用户来说，Apple TV 4K目前并没有国行版本，但不能排除未来苹果会推出国行版本，毕竟在全球范围来看，中国依然是一个巨大的游戏市场，苹果没有道理会放弃中国。也让许多用户没想到，能让国内用户用上Apple TV 4K的竟然是游戏。