AMD发布旗舰显卡，性能获得巨幅提升，国行价格一公布英伟达彻底慌了！

【天极网数码频道】前有英伟达带来一颗究极核弹RTX 4090，后有AMD立刻跟进大打价格战，让网友集体沸腾高呼AMD YES!AMD终于带来了它的旗舰显卡RX 7900 XTX以及RX 7900 XT，官方定价999美元和899美元。

首先来看看参数，采用RDNA 3架构的RX 7000系显卡在整体配置上与之前爆料的并没有太大差别，依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

更重要的是，这样的表现在与RTX 4090中的比较更加明显，要知道RTX 4090的TDP高达450W，在一些极端超频情况下的功耗甚至突破600W，就连RTX 4080的TDP都有320W。曾经因为功耗问题而遭到诟病的AMD，这次竟然凭借功耗可以说是吊打了英伟达。、

这次AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的图形计算模块和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。由此看来，AMD是通过物理手段彻底将6颗核心进行屏蔽，这就意味着玩家无法通过开核来提升显卡性能，毕竟显卡也没有多余的4GB DDR6显存来使用。

目前英伟达也已经公布了RX 7900 XT以及RX 7900 XTX的国行版本售价，分别为7399元和7999元。价格一出，不少国内用户为之疯狂，虽然RX 7900 XTX对标英伟达RTX 4090，在性能上仍有落后，但是在便宜将近4成的RX 7900 XTX面前，没有什么是低价所不能弥补的。

更何况RX 7900 XTX在性能上并没有输给RTX 4090太多，这么一来，老黄可要难受了。但最让玩家惊喜的并不是RX 7900 XTX，而是性能稍弱的RX 7900 XT，作为对标RTX 4080的显卡，7900 XT拥有更低的功耗，更多的显存以及更高的带宽。

最关键的是，RX 7900 XT在有着比RTX 4080多达16%的计算能力优势下，价格还要便宜200美元，RTX 4080的国行售价9499，而7900 XT的7399可以说是爆杀了英伟达的RTX 4080。这下真该轮到英伟达慌了，为了清30系显卡的库存，可算把自己玩进去了。

不久前AMD刚刚在处理器方面被英特尔打脸，总算在显卡领域找回了自己的场子，也难怪英伟达会撤回RTX 4080 12GB。一旦这款产品上市，用户在看见性能有着巨幅提升的7900 XT价格却差不多时，可能会引起RTX 4080 12GB版本的价格崩塌，虽然如今看来距离英伟达RTX 4080 16GB价格崩塌也不远了。