华为WATCH GT 3 Pro体验：颜值非凡，里里外外都惊艳！

作者：知寒

【天极网数码频道】2022年4月28日，在华为折叠旗舰及全场景新品发布会上，华为正式发布全新高端智能手表――华为WATCH GT 3 Pro系列和GT 3 保时捷设计。

近年来，人们对自身健康状况监测的关注度不断提高，由此推动了智能手表的普及和发展。根据旭日大数据统计，华为在去年9月份便顺利成为国内智能可穿戴设备出货量第一名，其中WATCH GT系列更是凭借两周长续航的出色表现得到很多消费者们青睐。如今，华为再上一层楼，推出Pro级旗舰新品自然水到渠成。

既然命名后缀上比前代产品多了「Pro」，那么它真正Pro在哪些地方？下面就让我们一探究竟。

陶瓷机身材质，设计与质感突破极限

手表几乎每天24小时都会被用户佩戴在手腕上，会跟随主人亮相各种场合，天然具备着不容忽视的「装饰品」属性。因此，它的外观颜值和舒适度至关重要。

如果说不锈钢材质是智能手表的高端入场券，那么陶瓷机身无疑是当前工艺设计的顶级巅峰。当下市面上主流智能手表大都仅在后盖部分采用陶瓷材质，目的是利用陶瓷高硬度、不易磨损、永不褪色、温润质感等特点，在与人体肌肤直接接触时既能避免被汗水长期腐蚀，又不会引发皮肤过敏等不适现象。

而华为WATCH GT 3 Pro系列采用陶瓷机身，特别打造了金银色贝壳纹表圈，搭配1.32英寸蓝宝石玻璃保护下的AMOLED屏幕，观感清晰细腻，整体宛如一件精致奢华的高级工艺品，相当耀眼。

另外，它还拥有钛金属款。作为名副其实的”太空金属“，钛金属表壳不仅能呈现出酷酷的银灰色光泽，并且比钢更坚硬、更轻，同时兼顾永不褪色、耐腐蚀等特性。钛金属款采用了尺寸更大的1.43英寸AMOLED屏幕，搭配蓝宝石玻璃镜片和陶瓷后壳，同样的坚固耐用且佩戴舒适。

联合权威机构研究，打造最强健康管理

当下，全天候健康监测逐渐成为智能手表一大核心卖点，用户对这方面的需求愈发看重，而华为过去也为此花费了很多功夫和心血，几乎做到了目前行业最强。

华为WATCH GT 3 Pro 系列首推ECG心电分析功能，内置全新ECG独立按键。人的心脏每次跳动都会产生电脉冲，使其收缩并将血液送往全身各处，而我们通过监测心脏的电脉冲频率即可快速了解到心脏活动是否正常、缓慢、快速或者不规则。华为的心电分析提示软件获得药品监督管理局二类医疗器械注册证。通过权威认证充分证明它可以有效帮助我们正确了解心脏状况，提前预知风险，并及时前往医院进行详细检查。

它还支持心率、血氧、体温、科学睡眠、压力等等全方位健康数据监测。结合华为运动健康App，我们可以记录每天的心率、睡眠时间、血氧饱和度、血压等自己身体状况关键指标，从而促使我们长期养成更好的健康生活方式。

一款优秀的智能手表，不只提供健康数据，还应该提供专业健康服务。华为联合中国医疗保健国际交流促进会发起血管健康研究，基于华为WATCH GT 3 Pro高性能的PPG和ECG传感器，融合检测脉搏波传导速度，精准筛查动脉硬化风险，并积极给出相应的饮食、作息建议等，改善健康状况。此前，华为WATCH GT 3 Pro系列已加入301医院的心脏健康研究和睡眠呼吸暂停研究，结合专门推出的App能够全天捕捉异常早博心跳、分析睡眠呼吸暂停风险等。

更全面的运动模式支持，专业健身好伙伴

智能手表的另一大高频应用场景便是健身检测。华为WATCH GT 3 Pro除了延续以往超过100种常见的运动类型支持之外，还新增自由潜水运动模式和高尔夫球场运动模式，对于专业运动爱好者和高端人士有更全面的能力覆盖。

在华为运动健康App中，我们可以看到每次精细完整的运动数据，包括轨迹位置、实时配速、实时心率、平均步频等等，它还能引导我们开启智能跑步计划和智能教练等，一步步跟着来感觉比花钱请私人教练还要更省心。哦对了，华为WATCH GT 3 Pro系列支持将运动数据共享至keep、悦动力、悦跑圈、咕咚、郁金香等多种运动类App中，数据同步和管理更简单了。

当然，没有出色的硬件很难完成精准全面的运动监测。华为WATCH GT 3 Pro系列内置双频五星精准定位，拥有突破性潜水级防水性能，新搭载的深度气压计可帮助自动识别开启潜水模式，当潜水深度和时间接近预警时，手表还会及时发出振动和屏幕闪烁提醒。

最后，得益于HarmonyOS系统的加持，华为WATCH GT 3 Pro即便拥有众多功能和丰富的第三方生态应用安装支持，也依然可以提供不错的续航能力。由于机身尺寸和电池容量差异，其中钛金属款最长续航可达14天，而陶瓷版也能维持一周左右的续航。

在充电方面，无线快充速度比上一代提升30%，10分钟即可充入25%电量，可以维持一整天的续航使用需求。早上洗脸刷牙期间或者晚上睡觉前充个电，几乎不存在任何续航焦虑问题。

面对全民健康保护意识的不断加强，智能手表在医疗健康和专业运动等领域所发挥的作用愈发明显。华为WATCH GT 3 Pro系列立足高端设计，凭借华为多年来对可穿戴设备在相关领域的持续研发和投入，并基于HarmonyOS系统体验优势，几乎完美实现了当前用户对于智能手表的全方位功能需求。更关键的是，它所具备的长续航优势也彻底解决了日常使用焦虑，能让大家更专注于健康管理和运动健身，成为每个人生活中的好伴侣。