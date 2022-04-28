华为手环7发布 ，跳操男孩女孩的专业搭档

作者：知寒

【天极网数码频道】2022年4月28日，在华为折叠旗舰及全场景新品发布会上，除了大家期待已久的新手机终于亮相以外，华为还更新了它们的智能可穿戴产品线，发布了全新的“大屏健康手环”――华为手环7。

近年来，可穿戴设备市场销量迎来爆发式增长。据IDC数据统计显示，2021年中国可穿戴市场出货量近1.4亿部，同比增长25.4%，同时它预测2022年国内市场出货量将超过1.6亿部，向上增长势头明显。当然，其中很大程度原因，就是用户越来越重视自身的健身和健康需求，而这也是推动手环产品快速发展不断更新的一大原因。

从早期的黑白屏只能大致检测步数和心率，到后来的彩屏、全面屏，手环的屏幕尺寸不断增大，运动健康功能也更加丰富。如今的华为手环7，更大屏的出现充分迎合了其智能化功能和极致专业的运动健康管理，改变了行业以往固有印象，让手环不再是智能手表的入门选择，也让用户体验不再有任何的妥协。

炫彩大屏与轻薄机身

相信很多人和我一样，会选择智能手环而非手表的初衷，便是因为它轻便和佩戴起来毫无负担感。这听起来似乎与搭载大屏设计的华为手环7有所冲突，但事实却非如此。

华为手环7上的1.47英寸AMOLED炫彩大屏确实很吸睛，不仅尺寸大，屏占比64.88%，一眼望去很容易让人误以为这就是智能手表。更何况，华为还为它增加了AOD息屏显示和触摸亮屏功能，本身分辨率也很高，显示观感饱满细腻。这些手表上有的东西，它也样样不差。

但是，华为居然打造了更薄的机身，华为手环7的厚度仅为9.99mm，佩戴起来地轻松自在。搭配上「曜石黑」、「星云粉」、「原野绿」、「烈焰红」四种不同配色，可谓是男女老少皆宜。

将「运动」和「健康」从被动转为主动

目前全民健康意识的大幅加强，越发凸显出智能手环及手表的重要性，但因此也对它们有了更严苛专业的要求。如果还停留在过去那种对步数、心率、血氧饱和度等表面数据的记录和保存阶段，显然是远远不够的。

作为用户运动与健康监测的最直接工具，它们能够根据所记录下的数据主动为佩戴者提供计划和建议，不断促进进步，才是整个可穿戴行业的真正意义所在。

华为手环7在运动监测方面，支持多达96种运动模式和最常见的6项运动模式智能识别。在此基础上，它所设立的健康“三环”每日打卡计划，就像无形中的“手”推着我去运动一样，每天不跑满三环，身为强迫症患者实在看不过去，况且运动完还会领取荣耀勋章，可以进一步满足我心理上的成就感。

这还不够，华为手环7搭载了自研TruSport™运动算法。有它加持，我每一次跑步都会获得相对应的跑力指数，它会根据历史最佳成绩、历史跑步心率、配速等各项数据，给出实时耐力水平和跑步技术效率，让我更直观地看到今天的表现是进步还是退步。

同时结合华为运动健康App，依据个人身体情况制定动态智能跑步计划，享受包含跑前热身、跑中动态训练、跑后拉伸等全过程辅导服务。从最基础的运动监测再到主动式的指导和建议，华为手环7给我的感觉不再是一个冷冰冰的工具，更像是十分贴心的「私人教练」，时刻帮助我不断进步。

而在健康监测方面也同样如此。它拥有科学睡眠监测、血氧自动监测、智能心率监测、女性生理周期2.0、压力监测等功能，全方位守护用户健康。

另外，华为手环7还加入301医院发起的心脏健康研究与睡眠呼吸暂停研究。心脏健康研究项目，通过精细化识别心率失常，提供房颤及早搏筛查、睡眠呼吸暂停风险筛查等综合管理服务。睡眠呼吸暂停研究项目，通过心率变异性、血氧结合的睡眠呼吸暂停检测算法，筛查睡眠呼吸暂停风险。

华为手环7还提供“健康三叶草”生活模型，预计将在今年6月份通过OTA升级获得。它可以让用户根据自己的实际情况量身制定健康管理计划，通过每日完成打卡任务提醒，一步步养成健康良好的生活习惯。

更智能化生态体验和超长续航

既然「运动」和「健康」等专业功能表现不错，那么在日常生活中，华为手环7还能为我们做些什么呢？

NFC功能部分，我们经常会拿智能手环手表来刷公交卡、地铁卡、门禁卡等等，但若是所添加的卡种类和数量变多，就会产生刷之前要找卡的烦恼。华为手环7此次新增业内首创的华为智卡功能，能自动匹配并快速唤起对应场景下的卡片，无须手动找卡换卡，享受到快速流畅的腕上刷卡体验。

华为手环7还支持微信支付和支付宝支付、华为智慧屏大屏联动、音乐控制、遥控拍照、信息提醒、短信快捷回复(后续OTA升级)等丰富功能。

续航方面，华为手环7在典型场景下能够支持长达14天*的续航，保证用户可以全天候佩戴、连续使用，即使睡眠时也可以持续监测身体各项指标。(*数据来源于华为实验室，实际续航时间视使用习惯有所不同)

早先，智能手环以低廉的价格、单一简单的功能，被看作是智能可穿戴设备的入门级产品。但如今随着用户需求的进一步升级，拥有炫彩大屏的全新华为手环7一方面在外观形态上无限逼近智能手表，另一方面还实现了更专业主动的运动健康监测和更智能的应用生态体验，在性能上和后者打得有来有回，而且依然保持了轻薄化设计，不得不让人对其刮目相看。

可以说，华为手环7的出现，不仅引领着整个行业的创新和发展，也是众多“手环党们”的大胜利，售价方面华为手环7标准版售价269元，NFC版售价309元，这样的价格觉得足够令人惊喜。