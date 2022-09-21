微软Surface Pro 9英特尔版本曝光，将搭载i7-1255U！

作者：骷

【天极网数码频道】此前就有消息称，微软正在开发一款二合一设备，有望在年内发布，并且将同时提供英特尔和ARM版本，从已有信息来看，这款机型为Surface Pro 9。

据知情人士透露，Surface Pro 9中将至少出现x86和ARM两套处理器平台，这也意味着微软或会把搭载英特尔处理器的Surface Pro和搭载ARM处理器的Surface Pro X整合成一个系列，其实这并非微软首次在一个系列中推出拥有两个不同平台处理器的产品。

后来行业人士证实，微软计划今年秋天将 Surface Pro X 合并到 Surface Pro 主线下，这意味着 Surface Pro 9 将首次同时提供英特尔和 ARM 两种版本。如果消息属实，那么说明 Windows on ARM 将迎来重要里程碑，Surface Pro X 体验已经足够并入到 Surface Pro 主系列中。

国外有媒体号称已经拿到了Surface Pro 9英特尔版本的信息，将会搭载英特尔酷睿 i5-1235U 和 i7-1255U 处理器。英特尔酷睿 i5-1235U 采用 2 + 8 设计，配备了两个最高 4.4GHz 的大核，还有 8 个最高 3.3GHz 的小核。与 Surface Pro 8 的英特尔酷睿 i5-1135G7 相比，该处理器的单核性能提高了 22%。英特尔酷睿 i7-1255U 也是 2 + 8 核心，大核最高 4.7 GHz，小核最高 3.5GHz。根据基准测试，与 Surface Pro 8 的酷睿 i7-1185G7 相比，单核性能提高 12%。

ARM版本的Surface Pro 9将采用微软 SQ3 芯片，该软件巨头将与高通合作开发，它将基于 Snapdragon 8cx Gen 3 定制。微软 SQ3 芯片的 CPU 和 GPU 时钟频率可能略有不同，但除此之外，SoC 将与高通的芯片有大部分相似之处。

结合此前的爆料信息来看，Surface Pro 9 拥有 16GB 内存，根据型号的不同，板载 PCIe NVMe SSD 最高可达 1TB，屏幕显示方面相比上一代没有什么变化。同时微软正在为 Surface Pro 9 计划推出两种新的配色，除了目前常规的银色和黑色，还将有名为“森林”的绿色和名为“蓝宝石”的蓝色版本。

有关售价方面的传闻则是最便宜的i5 + 8 GB + 256GB 版本的 Surface Pro 9 售价为 1300 欧元，约 9100 元人民币，而上一代是 1179 欧元起，这也能看出新一代的Surface Pro 9涨价了，可能也受到了半导体行业风暴的影响。

此外，Surface Laptop 5 也将推出搭载相同酷睿 i5-1235U 和 i7-1255U 处理器的新品，13.5 英寸版售价 1200 欧元，约合 8400 元人民币起，15 英寸版售价 1500 欧元，约合 10500 元人民币起。对于一款二合一设备来说，这样的定价稍显激进，尤其是在今年全球经济下滑的趋势下，消费是否愿意买单还是一个未知数。