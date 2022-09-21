任天堂下一代Switch曝光，或采用Tegra 239 八核芯片！

作者：骷

【天极网数码频道】2017年，任天堂正式推出了旗下二合一的游戏机Switch，这款既可以作为掌机又可以作为主机的机器一经推出就席卷全球。但是作为一款已经发布近6年的机型来说，其所搭载的NVIDIA Tegra X1 定制芯片毫无疑问已经无法满足玩家当下的需求了。

不过目前有消息称，任天堂正在酝酿全新一代的掌机平台。任天堂方面此前表示，目前 Switch 表现很好，新机型会在适当时机公布，不过目前 NS 刚度过它生命周期的一半。这表明任天堂确实在开发新机，但恐怕不会在近期上市。

据爆料，Switch Pro搭载的芯片代号 Black Knight，是英伟达专门定制的 Tegra Orin T239 芯片，基于 Ampere GPU 架构+ ARM Cortex-A78AE CPU 核心。结合此前的消息，Switch确实可能会采用英伟达 Tegra 239 芯片。据 知情人士所述，这是一款具有八核 CPU 的 SoC，他的消息得到了一名英伟达员工的证实，还有任天堂开发者在 Linux 内核邮件列表中发表了相关评论。

根据爆料者的说法，新款的Switch Pro将保持如今的机型外观以及相同的掌机底座，并将配备更大的内存，支持 4K 输出。

早在Switch发布之初，网友对于其性能的讨论热度就居高不下，有人认为Switch的性能孱弱，影响到了玩家的游戏体验;也有人认为任天堂的Switch从来都不是主打性能的产品，而是承载任天堂天马行空的想象力的容器而已，任天堂通过Switch把他们认为游戏该有的快乐传递给玩家们。

事实也确实如此，对于2017年发布的Switch来说，仅有720P的掌机模式以及1080P的主机模式来说，不说与PS5以及XBOX Series X作比较，就是跟它们的上一代PS4以及XBOX One相比都无法做到接近它们的性能。在很多人眼中，Switch则更像是一个不属于这个时代的电子垃圾，其羸弱的性能无法带来绝佳的视觉体验。

目前Switch所搭载的这颗英伟达 Tegra X1 发布于 2015 年 3 月，制程为台积电 20nm，TDP 15 瓦。CPU 为 4 个 1.9GHz 的 Cortex-A57 核心和 4 个 1.3GHz 的 Cortex-A53 核心。GPU 基于英伟达自家 PC 显卡的 Maxwell 架构，256 核心，频率 1GHz。

这颗实装在Switch上的芯片还是一款阉割版本的，4 颗 A53 被禁用，频率为 1.02 GHz，低于完全版 Tegra X1 的 1.9GHz。所以从性能层面来看，Switch的性能绝对算不上出色，甚至有点拖后腿了，不过得益于任天堂强大的游戏开发能力，即使性能不足，任天堂依旧用绝妙的游戏玩法征服了大批玩家。

从任天堂的回应中可以看出，下一代掌机确实在研发中，但是就目前来看，任天堂认为Switch才刚到生命中期，所以短时间内玩家们可能要失望了，看来还要继续等一个Switch Pro!