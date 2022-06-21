玛格南图片社与富士X-SPACE再度携手 邀沪上摄影爱好者一起“再次连接”

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【天极网数码频道】英国摄影师、Magnum Photos玛格南图片社首位女性zhu席奥利维娅・亚瑟(Olivia Arthur)和中国摄影师冯立联合新展“reconnect / 再次连接”正在上海X-SPACE富士影像共享空间火热举办当中。继2019年合作“HOME”全球摄影巡回展览后，富士胶片与玛格南图片社再度携手，在疫情之下，实现了两位中外摄影师跨越8800公里的“再次连接”，希望用影像表达疫情对人与人之间关系的影响，用跨越国界的艺术语言与公众一起探讨科技与人的关系、人和人的关系，同时也思考这些关系的过去、现在和未来。

富士影像共享空间X-SPACE 上海市黄浦区淮海中路398号

展览时间：2022.3.25 - 7.20 | 10:00-20:00

免费展览 / 免预约 / 需要扫场所码以及出示72小时核酸阴性证明

“家，并不是关于房子或建筑物，而是关于我最亲近的人。”在2019年富士胶片与玛格南图片社16位摄影师合作“HOME”项目时，奥利维娅曾如此诠释她对家和亲密关系的理解。在展览结束后的近3年时间里，疫情使人们的生活和环境发生剧变，社区封闭、在家隔离让人们不得不通过网络进行社交，奥利维娅就将镜头聚焦于这种失去了“肢体接触”的交流，通过她常年探索的智能仿生义肢、AI人型机器人、人工智能宠物等元素，以触摸、连接和技术为主题，表现科技如何帮助人类完成“触碰”、实现情感和社交需求。

奥利维娅拍摄的人形机器人Telenoid可接收触觉信息并通过千里之外另一机器人反馈给对方。人工智能宠物Lovot则会对用户情绪做出反应。©Olivia Arthur|Magnum Photos

“reconnect / 再次连接” 摄影展上，Olivia Arthur(奥利维娅・亚瑟)的作品以经典的黑白色调呈现，由精心制作的图像组成，遵循着精心布置的概念框架。

而展览中的另一位摄影师冯立则如一个都市漫步者，相机和灯光随时准备就绪，用独特的视角观察着街道和公共空间出现的新事物，通过垂直构图和灯光的运用捕捉我们身边都市生活的奇景，呈现出猎奇、矛盾、戏谑、浪漫、天真且充斥着模糊和不确定的画面。此次“reconnect / 再次连接”项目，他以色彩斑斓的图像从平凡中寻找离奇，用非同寻常的方式记录这个必备口罩和消毒喷雾的全新的“寻常”生活。

冯立认为照片是时间的切片，凝固空间里的琐碎，他的照片按照某种未知的逻辑和顺序彼此关联。©冯立

“reconnect / 再次连接”摄影展上，冯立的作品色彩明丽，将看似日常的情境用富有冲击性的手法呈现。

此次“reconnect / 再次连接”影展将这两位来自地球两端、风格迥异、方法悬殊的摄影师的作品汇集到一起，创造出彼此独立却浑然一体的空间，正是由于他们的创作理念都是以人类的共同经验为核心，都需要与人亲近。展览策展人、摄影师兼出版人菲利普・埃贝林(Philipp Ebeling) 有言：“两组作品以一种有机的方式呈现，相互混合，相互依偎。这些图像所展开的，是冯立和奥利维娅之间，以及地球两端的生活之间的对话。”

由于疫情无法来展览现场的奥利维娅也通过一种独特的方式与现场的公众展开互动，她邀请自己的家人和朋友们在手中各捏住一块粘土，制成30件印有他们手印的陶瓷作品，现场观众可与这些手印作品虚拟“握手”，一起参与艺术共创，实现超越8800公里的触感互动，并留下一张黑白风格的照片记录你与陌生人跨越时空的“连接”。

此外现场参与小红书互动还有机会免费获得限量版reconnect展览纪念帆布袋，只需关注@XSPACE富士影像共享空间小红书账号，发布包含reconnect展览线下观展的原创图文笔记，带上标签#reconnect展览 并在图片上标记@XSPACE富士影像共享空间，在X-SPACE上海前台出示图文笔记页面即可。数量有限，先到先得。

关于参展摄影艺术家

Olivia Arthur，英国知名摄影师，于2013年成为玛格南图片社的成员，并在2020年被选为玛格南图片社zhu席，伦敦摄影出版机构和空间Fishbar的联合创始人。其作品在多国展出，并被英国、美国、德国和瑞士的机构收藏。

冯立，中国知名摄影师，2018年获得集美阿尔勒发现大奖，系列作品白夜被国内外艺术机构和艺术品藏家广泛关注和收藏，并被许多重要主流和艺术媒体报道如美国光圈杂志、日本IMA摄影杂志、纽约时报等。同时他为多个国际艺术类时尚杂志包括美国VOGUE杂志等拍摄。

关于上海X-SPACE富士影像共享空间

富士X-SPACE是以影像艺术交流、推广影像文化为基础，集富士相机全系列产品体验展示与服务、摄影教育、专业影棚、影像处理与输出、艺术影像画廊、影像交流活动于一体的共享影像空间，致力于成为影像艺术家及终端消费者进行沟通交流的纽带。继2018年在上海开设首家富士X-SPACE后，2022年初北京富士X-SPACE也正式开幕，欢迎所有热爱影像文化的公众到访。更多活动详情请关注官方微信公众号“XSPACE富士影像共享空间”。