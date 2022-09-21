英伟达RTX4090正式发布，相较前代提升2倍性能，12999起售！

作者：骷

【天极网数码频道】昨晚，英伟达正式发布了RTX40系的首款旗舰级显卡RTX4090，这块显卡搭载了16384 CUDA + 24GB 显存，建议零售价 12999 元起，10 月 12 日上市。

据官方介绍，RTX 4090 是全球最快的游戏 GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 相比，采用 DLSS 3 的 RTX 4090 的性能提升可达 4 倍。在现代游戏中，RTX 4090 的性能提升高达 2 倍，同时保持了相同的 450W 功耗。

RTX4090搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。在台积电 4N 工艺加持下，加速频率超过了 2.5GHz，比上代的三星 8nm 工艺有大幅提升。

英伟达表示，近几年里，NVIDIA 为竞技游戏行业带来了巨大变革：GeForce RTX 显卡将帧率提升到之前难以想象的水平;英伟达与面板合作伙伴 AU Optronics 携手打造并推广了高刷新率、无撕裂的 G-SYNC 电竞显示器;此外，NVIDIA Reflex 还为游戏玩家和开发者提供了全套创新工具，深刻改变了检测和降低系统延迟的方式。目前，几乎所有电竞职业选手和赛事都使用搭载 GeForce RTX 显卡且刷新率在 240Hz 以上的电竞显示器。

RTX 4090公版显卡采用了三插槽和双风扇设计，与 RTX 3090 Ti 很像。正如预期的那样，该卡新的 RTX Logo 采用了英伟达的新字体，这在之前泄露的包装照片以及公司网站上已经看到过。

根据之前的跑分信息，RTX4090显卡在 3DMark中获得了 20192 分的超高跑分，而此前有关 RTX 4090 的跑分分数为 19000分。相较前代，这款RTX 4090 的显卡比 RTX 3090 Ti 快 78%，比前代RTX 3090 快 90%。爆料人还透露了这款 GPU 频率和温度数据，其 GPU 达到了 3015 MHz 频率，GPU 温度在 55 度左右。

回看RTX3090以及RTX3090Ti，它们之前的跑分分别为10440 分左右以及11400 分左右，RTX4090要比它们高出了82%以及66%。在其他型号的RTX3090显卡上，RTX4090的领先程度甚至高达将近100%。

英伟达称，随着 GeForce RTX 40 系列再次刷新了“极速”的概念，电竞选手可以将装备升级到 27 英寸 1440p 360Hz 显示器，放心享受稳定的 360 FPS 画质，并在 NVIDIA Reflex 游戏中体验低至 10 毫秒的系统延迟。英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由 AI 驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

虽然RTX4090看似相比RTX3090Ti有着2-4倍的性能提升，但其高昂的价格势必会成为玩家最大的阻碍，对于一些没有这种强劲游戏需求的用户，大概率不会瞄准4090。也正因如此，英伟达赋予了4090更多专业领域的技术能力，针对更多的企业用户。