RTX4080正式发布，最高9499的定价意欲为何？

作者：骷

【天极网数码频道】昨晚，英伟达总算发布了最新的RTX40系显卡，其中就包括了玩家备受期待的RTX4080，不过可惜的是，RTX4070并没有一起发布，取而代之的则是RTX4080的阉割版本，12GB显存的RTX4080。

据介绍，RTX 4080 16GB 拥有 9728 个 CUDA 核心和 16 GB 高速美光 GDDR6X 显存，在现代游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti 的 2 倍;在较低功率下，性能比 GeForce RTX 3090 Ti 更强大。RTX 4080 12GB 则拥有 7680 个 CUDA 核心和 12GB 美光 GDDR6X 显存，比上一代旗舰 GPU RTX 3090 Ti 性能更强大。建议零售价分别为 9499 元起和 7199 元起，将于 11 月上市。

RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

最重要的是，英伟达还推出了全新的 DLSS3技术，这是一款由 AI 驱动的性能倍增器，由全新第四代Tensor Core和GeForce RTX40系列GPU的全新光流加速器驱动，拥有光学多帧生成功能，并且在 4K 分辨率的游戏中持续以超过 100 FPS 运行。

据称 RTX 4080 在 3DMark TimeSpy Extreme 测试中的得分高于 15000 点，甚至规格不受期待的 RTX 4070 也可以达到 10000 点，相当于 RTX 3090 的水平。据悉官方宣称RTX 4080性能为RXT 3080Ti的2-4，这足以看成这款显卡提升之大。

但是回看定价，可以发现这次英伟达真的是“恶意满满”。相比去年3090的首发价11999，这次提升巨大的4090定价仅为12999，相对还是比较能让游戏玩家接受的。可是去年5499起售的3080，今年12GB版本的价格来到了7199，16GB版本更是高达9499。更何况，这一代RTX40全系都不支持DP2.0，仅为DP1.4，同时都为PCIe 4.0接口，没有采用最新的5.0技术。

那么是谁给了英伟达如此定价的勇气呢？其实细看今年英伟达的操作不难看出，危机才是让英伟达选择铤而走险的原因。

此前，英伟达就公布了2023财年第二财季的财报，报告显示，英伟达第二财季营收为 67.04 亿美元，与上年同期的 65.07 亿美元相比增长 3%，与上一财季的 82.88 亿美元相比下降 19%;净利润为 6.56 亿美元，与上年同期的 23.74 亿美元相比下降 72%，与上一财季的 16.18 亿美元相比下降 59%;不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 12.92 亿美元，与上年同期的 26.23 亿美元相比下降 51%，与上一财季的 34.43 亿美元相比下降 63%。

CEO黄仁勋也证实了外界的猜想，英伟达确实正在面临巨大的库存危机。黄仁勋表示，“我们发现自己有多余的库存，我们的策略是以远低于目前市场上的销售水平来销售，以便给渠道一个纠正的机会。我们已经与我们的合作伙伴实施了一些计划，在渠道中对产品进行价格定位，为我们的下一代产品做准备。”

随着显卡市场的崩盘，英伟达明显低估了厂商以及渠道商消化库存的能力，英伟达将携手厂商以及渠道商一起提出解决方案来促进库存的消化，这也是之前活动的由来。此外，英伟达还调低了RTX30系显卡的官方价格，其中 " 卡皇 "RTX 3090 Ti 首当其冲，降幅高达 500 美元(约合 3327 元)，海外市场下调至 1499 美元，RTX 3090/3080 Ti 则下调 200 美元，RTX 3080 12GB 则首次给出 799 美元的建议零售价。

英伟达之前最大的促销手段就是降价，或是赠送3A游戏大作，如此严峻的库存危机严重影响了英伟达内部的销售策略。更有甚者，传出了英伟达为了解决库存危机不惜向台积电砍单，只为拖延RTX40发售时间借而消化30系显卡的库存。

但形式不允许英伟达继续拖下去，那么英伟达能做的就是整体拉高RTX40系显卡的售价，首当其冲的就是RTX4080的两个型号。不过这其中也有一部分半导体行业风暴的影响以及全球经济下滑的原因，但为什么RTX4090的涨价幅度并没有这么高呢？

其实从Steam的硬件占有率中可以看出，前几年最受欢迎的显卡并非是3070，3080这类旗舰以及次旗舰显卡，相反最受欢迎的还是1060、1050Ti这样的甜品级显卡。所以英伟达深知，4090并非是走量的产品，也不是普通游戏玩家的首选。英伟达就赋予其4090更多专业领域的能力，一部分面向企业用户，另一部分面向极致的游戏用户，4090的定价并不会影响太多玩家的选择，毕竟用户群体十分固定。

而4080则不同，随着近些年3A大作对于光追、硬件的要求越来越高，曾经感受过甜品级显卡的玩家大概率会想去体验一下更好性能的显卡，那么此前5000元档位的80系显卡就成了普通玩家咬咬牙之下最好的选择。

如今阉割版7199，满血版9499的价格，想必会劝退不少游戏玩家。英伟达敢这么定价的原因还是想要清库存，看来RTX30系显卡的库存危机确实非常严重。一旦4080依然定价5499，目前3080的价格也在这个价位之间，那么就会让3080瞬间失去竞争力，这个库存还清不清了呢？

所以英伟达为了清库存，只能提升4080的整体售价，说不定之后的4070/4060都会有不同程度的提价。但是饱受矿场摧残的30系显卡早就已经失去了消费者的信任，英伟达也明白，所以部分担忧的用户还是会选择购买高价的4080，这部分溢价也能降低部分库存危机带来的影响。

只能说英伟达心里的算盘打得真好，如今便宜点的3080更是来到了4000元价位，相比4080的价格，相信不少追求性价比的玩家还是会选择更低的价格，同时又能帮英伟达解决库存危机。到后面清的差不多了，40系显卡还能迎来一波降价，继续销售，岂不美哉？

这波定价之下，受伤最深的还是那些期待40系显卡已久的老玩家们，前期活生生听老黄忽悠，结果价格一公布全都傻眼了。其实对于一个普通用户来说，显卡的需求如今并没有这么高，与其花高价购买一张显卡，不如花3000多块买一台游戏主机。