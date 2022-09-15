英伟达RTX40系显卡具体参数曝光，4090内置13根热管！

作者：骷

【天极网数码频道】日前，英伟达CEO确认，将在这个月的 GTC 2022 上带来更多关于下一代游戏 GPU 的信息。因此也有人猜测，英伟达或将会在GTC 2022放出更多关于下一代Ada Lovelace 系列 GPU 产品的消息。如今，RTX40系显卡的详细规格参数得到了具体的曝光。

据悉，NVIDIA GTC 将于 9 月 19 日举行，并持续到 9 月 22 日，而 CEO 主题演讲预计将于 9 月 20 日举行。英伟达将在太平洋时间 9 月 20 日上午 8 点，也就是北京时间当天晚 11 点，举行 GeForce Beyond 特别直播，预计将介绍 RTX 40 GPU 架构，届时有望推出全新一代 RTX 3090 显卡，性能、定价、功耗均飙升。

此外，英伟达预计可能会在此次活动中推出其下一代产品阵容，包括 RTX 4090、RTX 4080 和 RTX 4070，也可能首发产品只有 RTX 4090。

从最新曝光的参数来看，RTX 4090将搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。RTX 4080 16GB将搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。RTX 4080 12GB将搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。

同时，已有信息表示RTX 4090性能相较RTX 3090提升了约一倍，RTX4090预计将拥有16384颗CUDA 核心，比 RTX 3090 Ti 多出 52%，但性能提升幅度却更大。据悉，RTX4090的功耗将达到450W，而在极限性能下的功耗表现目前还尚未可知。面对动辄450W的显卡功耗，无论是显卡散热还是机箱散热都将迎来巨大的挑战。

但最新的消息表明， RTX 4080 的功耗为 320W，RTX 4070 为 285W。此外，RTX4090的规格信息则相对可靠，基本上不会有更大的变化了。其它变化就是RTX4070的核心采用AD104-400，基础频率预设为2310MHz，公版加速频率2610MHz，而不变的是依然搭配12GB GDDR6X显存。

外媒曝光了疑似RTX4090的内部照片，这可能是一款非公版 RTX 4090 型号，散热规格很高，搭载了 13 根 6mm 热管，这些铜管连接到铜质 VC 均热板上，可以同时给 GPU 和周围的 24GB GDDR6X 显存导热。考虑到 RTX 4090 450W 的 TGP，以及更高的可配置功耗，预计高端型号会采用四槽厚 + 三风扇的散热规格。

另外，经销商方面表示，英伟达已经度过了库存危机，将会开始全力准备RTX40系列显卡的推出，这也意味着这款显卡或许在初期能够提供充足的备货来满足早已饥肠辘辘的玩家群体。就目前已经放出的显卡参数来看，这次的RTX40系显卡，或许真能带来一场性能变革!