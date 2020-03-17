索尼A7RII―城市朝阳起落中的巡礼

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【天极网数码频道】图/文 王泽瑛

2019年年底荣幸被选入索尼青年摄影师发展计划，开始使用索尼全画幅微单A7RII和FE 70-200mm F2.8 GM OSS镜头继续进行摄影项目《○》的拍摄。这是一个关于我生活和成长区域的追忆和现实的捕捉，逐渐式微的重工业，崛起的高楼，昨日黄花和雨后春笋，发展很好但是难免带来旧物的逝去，往日记忆中的生机勃勃可能只是藏匿了起来。

《○》在我看来象征着我脑海中城市的生长循环，推到和重建只是一个表象，我并不想让我拍摄的作品带有过多的批判性质，只是单纯的对这一地区做一次相对个人化的采集。

我出生于1995年，赶上了重工辉煌时期的尾巴，整个生活区内基本属于自己自足的状态，从工厂到医院再到学校几乎形成了一个小型闭环，在进入21世纪后，金属等重工业逐渐式微，产业转型发展同样也伴随着各种各样的问题。

从2018年初，我开始拍摄以武汉市青山区为主的一系列景观，在外省读书的四年里，这片我童年生活学习嬉戏的空间发生了翻天覆地的变化，大量旧建筑被拆除，新的高楼拔地而起，也是对应了那一句口号“武汉每天不一样。”

我从儿时的照片、家中长辈口述和网络资料搜集中整理出拍摄路线，围绕公园和正在重新建设的区域进行选择性拍摄。

摄于湖北武汉，王泽瑛

公园中玩空竹的老人

拍摄参数：光圈：f/2.8 曝光时间：1/100s ISO：400

这是工业区沿公路建设的一个长条形的公园，因为拆迁和改造，当地居民数量逐渐减少，剩下的居民大多为中年以上的工人，公园一半的面积被废弃，散步游玩的人也逐渐减少。

拍摄时是下午三点，因为天气原因和树木遮挡，空间环境内的光线不算充足，为了凝固老人的动作，使用了400ISO配合2.8大光圈并且降低一档的曝光进行拍摄，电脑进行提高曝光、拉高阴影的处理，暗部细节充足几乎没有彩色噪点，画质对于艺术微喷输出和电子屏幕百分百放大观看依旧可靠。

摄于湖北武汉，王泽瑛

拍摄参数：光圈：f/11 曝光时间：0.8s ISO：100

乒乓运动

乒乓运动在上个世纪曾在全国掀起一阵乒乓热，外交上也有著名的“乒乓外交”一词，乒乓运动占地位置小，上手较容易，所以很自然能在全国范围内开展壮大，在临近居民生活区的位置都会建立小型的公园或露天运动场所，现当下娱乐活动多种多样，选择的余地更多，乒乓不再是其中特殊的一个。

摄于湖北武汉，王泽瑛

工人圣母

拍摄参数：光圈：f/2.8 曝光时间：1/250s ISO：100

青山是改革开放后，武汉市建立较早的工业区之一，武钢、石化等企业在此建厂生产，但是进入二十一世纪后，随着改革的深入和经济体制的转型，重工业比重逐年下降，产业重心转移、重组和调整，原本火热的生产活动逐渐降温，大批工人职工“居家修养”，工厂旁游园内象征工人集体的雕塑常年没有的得到修复保养，表皮已经开始脱落。

摄于湖北武汉，王泽瑛

围墙前的生肖龙

拍摄参数：光圈：f/11 曝光时间：1/25s ISO：100

武汉的冬天大多处于灰冷的状态，拍摄时天气比较阴沉，枝桠上的树叶枯黄掉落，公园里废弃围墙前的生肖龙雕像饱经风雨的洗礼，拍摄时架上三角架使用机身的精细单点、单次对焦进行拍摄，对焦准确且迅速，纤毫毕现的展示了“龙”身上的时光痕迹。虽现如今公园中十二生肖的雕塑只有它较为完整，但是因为公园的多次翻修重整，只能搁置于倒塌了一半的围墙旁等待被周围的植物包围共生。

摄于湖北武汉，王泽瑛

等待拆除的招待所

拍摄参数：光圈：f/4 曝光时间：1.3s ISO：100

招待所一般是对内开放、服务的，用来接待本单位及职工的亲人、家属、客人、朋友、贵宾及有业务联系的老板，商人。如今招待所逐渐被居住条件更好的宾馆和酒店代替，这片区域被规划为拆迁区域，招待所招牌的灯管有些部分已经损坏，我想老板也不想为其花费多余的金钱，旁边被拆下电线的电线杆呈现出十字状，路旁的灯光投下一束红光，这是最后的纪念仪式。

这张照片因为是夜晚的马路边进行拍摄，马路上车流会引起机震，尽管使用了三角架，在进行长曝光拍摄是还是会因为抖动产生模糊，最后为了减短曝光时间，将光圈设置为F4，中心和边缘画质成像还是非常锐利，色彩的还原度高。

《○》的这一阶段拍摄在坚持原有视觉呈现的基础上，因为有了长焦的介入，我能更轻松的将空间画面营造出构成感和节奏感，对外部空间事物进行静物式的描绘是我想努力达到的，时间能够改变事物，但是图像又能保存过去的时间，摄影术最原本的投印外部世界的功能，也是它最令人迷恋的地方。

总的来说几个月使用下来，体验非常不错，在将来更新135全画幅微单系统，还是会选择A7R系列的机身，高像素，不错的高感画质，稳定的对焦系统都是我所需要的。由FE 70-200mm F2.8 GM OSS这枚镜头可以窥见索尼对于G大师系列镜头无论是操控还是外观亦或是光学上都下来很大的功夫，配合上R系列机身更是如虎添翼。

感谢索尼对于青年摄影师提供的各方面的支持，对青年摄影师群体的学习进步起了促进和推动作用，提供了最优秀的器材和最大限度的题材和创作自由。