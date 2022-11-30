全球Q3智能手表报告出炉，苹果独自吞下50.6%出货量

【天极网数码频道】最近，市场调查机构Counterpoint公布了2022年Q3全球智能手表报告，苹果智能手表业务在第三季度出货量同比增长48%，约占HLOS智能手表总出货量的50.6%，这也从侧面说明，苹果几乎吃下了该季度智能手表市场的半壁江山。

从数据来看，Q3全球智能手表总出货量达到4900万台，其中苹果、三星、小米位列前三，同时苹果在全球的市场份额也已经涨至20%。即使整个手机市场今年都受到疫情以及经济影响进入寒冬，但似乎并没有影响智能穿戴设备，反而在第三季度有着不小的涨幅。

而这么华丽的数据，离不开苹果今年带来的Apple Watch Ultra和Apple Watch 8，两者的优秀表现使得苹果第三季度出货量大增。并且苹果作为带动智能手表穿戴市场的领头者，Apple Watch系列一直在用户口中享有良好口碑。

尤其是刚刚发布的Apple Watch Ultra，不同于Apple Watch 8系列，主要面向户外、极限运动等用户，并且苹果也针对目标用户进行了特定的升级。这款手表才用了大胆的全新设计，同时采用航空级钛金属作为机身的主要材料，被称为史上最坚固的Apple Watch。

Apple Watch Ultra配备了一块49毫米的蓝宝石镜面玻璃，屏幕峰值亮度达到了惊人的2000尼特，也是迄今为止屏幕最大，亮度最高的Apple Watch。全系均支持蜂窝网络，同时侧边按钮进行了针对性的优化，更大更突出，方便戴手套的用户也能轻易完成操作。

Apple Watch Ultra实现36小时的常规续航以及60小时的极限续航，这要比Apple Watch 8的常规续航足足多出了一倍。通过搭配苹果全新的低功耗设置，Apple Watch Ultra所实现的60小时超长续航可以满足用户在户外的基本使用需求。

这是苹果在基础款式上对于不同应用场景的一次探索，突出的户外属性加上足够尖端的技术，也使得这一产品即使面向户外用户，同样受到不少普通用户的青睐。还记得苹果第一次推出Apple Watch时，不少用户认为价格如此高昂的产品不可能成为未来用户的主流。

但是苹果几乎复刻了AirPods系列的经历，硬是将Apple Watch系列玩出花来。如今智能穿戴设备市场蓬勃发展，但没有哪一款产品能够提供Apple Watch+苹果生态的用户体验，苹果同样依托自己的生态护城河，为用户带来远超同期产品的使用体验。

同时在健康监测方面，苹果选择与美国多家权威机构合作，以更精准地提供用户身体数据。在有关用户健康方面，苹果还提供多项贴心服务，例如检测到用户摔倒并且无反应的情况下，Apple Watch会拨打紧急电话，并且以短信形式发送患者的具体信息。

而在Apple Watch 8中搭载的车祸检测功能，更是直接有专人对接，一旦发现用户出车祸，会有苹果客服打来电话，询问是否需要拨打120救援。如此人性化的功能使得苹果Apple Watch系列即使发布初期不被看好，但还是靠着之后的功能迭代以及生态联动让用户直呼真香。

如今出货量大幅增加的Apple Watch，或许正朝着成为下一个iPad而努力。而受到Apple Watch对于iPhone的强依赖性影响，也导致不少用户无法脱离iPhone单独使用这一产品，即使使用eSIM版本，同样会有太多影响体验的功能遭到阉割。否则，Apple Watch系列的市场份额将会更高。