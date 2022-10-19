苹果发布全新Apple TV 4K，搭载A15芯片，售价还更低？

【天极网数码频道】昨晚苹果在国外的Apple Store更新了新一代的Apple TV 4K，新版本将会搭载A15仿生芯片，同时支持HDR10+和杜比视界。

第三代Apple TV 4K将存在两个配置，Apple TV 4K (Wi-Fi)，提供64GB存储空间; Apple TV 4K(Wi-Fi+以太网)，支持千兆以太网以实现快速网络和流式传输，拥有128GB存储空间 。前者售价129美元，约858元人民币，而后者则是149美元，约983元人民币。

2021年4月，苹果发布了目前的Apple TV 4K型号，32GB存储空间的版本售价为179美元，64GB存储空间的版本售价为199美元。而旧款AppleT V HD仍在继续售卖，配备32GB存储空间的版本售价标为149美元。

可以看出第三代Apple TV 4K 不仅起售版本的存储空间相比前代翻了一倍，甚至价格还便宜了50美元。仅从价格上来看，第三代Apple TV 4K就已经非常香了，更何况其还支持最新的A15芯片，与iPhone 14上的芯片保持一致。

新款Apple TV 4K搭载的A15仿生，CPU性能现在比上一代快50%，提供更出色的响应能力、更快的导航和更快速的UI动画。GPU性能现在比上一代产品快30%，游戏体验更加流畅。在接口方面一样支持HDMI2.1、千兆网口，蓝牙Wi-Fi等一应俱全，这与前代没有太大差别。

作为家居中枢，Apple TV 4K可以安全地连接到兼容的智能家居配件，包括HomeKit摄像头、灯具、窗帘等。Apple TV 4K也是新的智能家居连接标准Matter的重要组成部分，它使各种配件能够跨平台无缝协作，帮助实现智能家居的真正愿景。借助有线网络支持，Apple TV 4K(Wi-Fi+以太网)可以可靠、安全地连接兼容的基于Thread的智能家居配件。

目前这款产品将在11月4日起正式供货，不过这样一款优秀的机顶盒产品并没有在国内发布。虽然此前一直有传言称苹果的Apple TV 4K将进军中国大陆，但截止目前，依然并未在国内发售。

从国外地区的官网信息中能够看出，第三代Apple TV 4K在发货时不包括Siri遥控器的充电线，迫使用户单独购买。以前的Apple TV型号在包装盒中包括一条Lightning线，用于给遥控器充电，或许这也是苹果能做到性能更加强劲的同时降价的原因之一。

新版Siri遥控器配备了用于充电的USB-C端口，而不是Lightning，但新版Apple TV 4K的包装盒中没有USB-C线缆。需要通过网上商店以59美元单独购买Siri遥控器时，苹果也不再附带充电线。但值得注意的是苹果Apple TV 4K新品包装在巴西仍包含充电线缆，该国家曾因 iPhone 12/13 手机不包括充电器而对苹果公司进行罚款。

或许这款第三代Apple TV 4K才是昨晚苹果发布的产品中最值得购买的产品，就像当初苹果发布iPhone 14系列时，也有不少用户调侃AirPods Pro 2才是最值得购买的产品一样。第三代Apple TV 4K拥有更高的配置，但是售价却更低。虽然国内用户无法直接使用，但要是想用还是可以用，Apple TV的体验还是十分让人放心。