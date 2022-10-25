macOS 13.1正式版发布，游戏方面也有重大更新？

【天极网数码频道】昨天晚上，苹果正式推送了macOS 13.1正式版系统，内部版本号为22A380，带来了许多重磅的更新。其中让人意外的是，这次最大的更新竟然是对于游戏的支持。

苹果在6月份中的WWDC2022中正式公布了macOS 13，并且一如既往的用地名来命名macOS系统，从之前的Big Sur到Monterey再到如今的Ventura，相应地，这次也带来了很多新功能。

首先就是本次macOS的重磅更新，加入了多任务窗口的快速访问，被称为台前调度。苹果创新性的开发出了快速访问多窗口的新方法，让系统自动将所有的窗口都排列到屏幕的一边，将正在使用的应用放在屏幕的正中间。

当点开新应用时，原先在正中间的应用会自动缩小成窗口排列到屏幕的一侧，而打开的新应用则会出现在屏幕的正中间，并且可以组合应用同时在台前工作或是台后待命，极大地提升了多任务工作时的效率。

macOS 13支持将iPhone用作其摄像头，来进行高质量的视频通话，联动Mac带来多项创新性功能，比如人物居中和人像模式，并且可以利用iPhone的主摄和广角镜头，在视频时同时呈现两个角度的画面，可以看到面部的同时也能够看到手上的动作。

同时支持FaceTime在苹果多设备间进行接力，比如先在iPhone上进行FaceTime通话，可以无缝切换至身边另一台任意苹果设备，无需重新开启新的通话，极大地方便了用户。

在Safari浏览器中，也新增了共享标签页组，访问的页面可以共享给好友或是身边的人。邮件APP也支持编辑或是撤销刚刚发送的信息，甚至可以恢复不小心删除的邮件。用户也可以在Mac上实现同播共享，即使深处异地，也能同看一部电影，同聊一个话题，简直是异地专属功能。

还有一个功能相信很多用户都期待已久了，那就是终于加入了天气应用!之前的MacOS仅有一个天气小组件，点击它就会跳转至具体的天气预报网页，跟iPad上类似，如今终于单独加入了一个天气应用。

苹果官网显示，macOS 13 Ventura的“无边记”App无法在正式版中上线，将于今年稍晚推出。“无边记”是一款效率类App，可让用户写写画画，随手记下闪现的灵感，或添上任何需要的资料。

最后就是macOS这次全新的特性，它带来了全新的Matal 3 API及MetalFX超采样技术，后者类似NVIDIA的DLSS或者AMD的FSR 2.0，可以提高游戏性能。与此同时，在6月的发布会中，卡普空作为游戏厂商的代表也登台介绍了MacOS 13的游戏能力，并宣布《生化危机：村庄》游戏将登陆Mac平台。

10月28日，卡普空的《生化危机：村庄》DLC将会发布，届时会一同登录Mac平台，支持2020年后所有基于M系列芯片的Mac产品，这也意味着玩家可以在Mac上体验这样一款跨时代的3A大作。

这次的macOS也是赶在《生化危机：村庄》DLC发布之前推出正式版，其中深意也是不言而喻。不过对于不少购买Mac系列产品的用户来说，游戏只是工作之外的娱乐消遣，毕竟想玩游戏的用户不会选择Mac产品。对于专业用户来说，这次最大的更新还是前台调度的加入，极大地方便了用户的办公效率。目前所有用户都已经可以更新该系统，但还是要做好数据的备份。