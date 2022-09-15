英特尔13代i5部分型号跑分曝光，整体性能提升10%！

作者：骷

【天极网数码频道】据悉，英特尔将于本月底推出13代酷睿系列处理器，其中i5-13600 及以下型号均为 12 代酷睿 Alder Lake 的核心，13 代 CPU 只有 i5带K系列以及更高型号强化了二级缓存，这意味着 i5-13600、i5-13500、i5-13400 和 i3-13100 将是 12 代酷睿的马甲。

目前i5-13600K、i5-13500 和 i5-13400 性能基准测试成绩都已经被泄露。从网上放出的跑分来看，英特尔酷睿 i5-13600K、酷睿 i5-13500 和酷睿 i5-13400 CPU 性能表现出色，其中 i5-13600K 明显强于 i5-12600K。

酷睿 i5-13600K 采用 Raptor Lake B0 芯片，共有 14 个内核，其中包括6 个性能核和8 个能效核。虽然与 i5-12600K 的性能核数量相同，但它 能效核数量翻了一番。与 i5-12600K 相比，这颗拥有 40% 核心数量 25% 线程数量提升、配备了24 MB的三级缓存和 20 MB的二级缓存、主频 3.5~5.2GHz的处理器，相比上一代有着明显提升。

酷睿 i5-13500 和 i5-13400 将使用 Alder Lake C0 芯片，前者配备 6 个性能核和 8 个能效核，总共 20 线程、24 MB的三级缓存、11.5 MB的二级缓存，采用 65W 设计;i5-13400 配备 6 个性能核和 4 个能效核，16 个线程、20 MB的三级缓存、9.5 MB的二级缓存。酷睿 i5-13500 具有 2.5GHz 的基础频率和 4.6GHz 的最大睿频频率，而 i5-13400 则为 2.5GHz~4.7 GHz。

从 PassMark 单线程结果来看，i5-13600K 得分 4249 MOps / s，i5-13500 得分 4033 MOps / s，i5-13400 得分 3866 MOps / s。相较前代，i5-12600K 在同一测试中的得分为 3980 MOps / s，由此可以看出 i5-13600K 已经比 12 代处理器快 6.7%。与前代产品相比，酷睿 i5-13500 和 i5-13400 比 i5-12500、i5-12400 快了大概 8%。

根据已知信息，英特尔下个月活动的具体时间为：9月28日，第13代Raptor Lake台式CPU揭幕(创新活动);9月28日第13代Raptor Lake桌面CPU审查禁令(创新活动);第13代Raptor Lake“K系列”SKU和Z790零售发布-10月17日;第13代Raptor Lake“非K”SKU和H770/B760发布-1月5日(CES 2023)。

Intel第13代Raptor Lake台式CPU的零售发布将于10月17日举行，也就是芯片全面解禁后的三周。最初的发布阵容将包括Intel Core i9-13900K、Core i7-13700K和Core i5-13600K，目前前两款处理器的规格也已经遭到了曝光。

i9-13900K具有24核和32线程，i7-13700K具有16核和24线程。根据此前的爆料，i9-13900K具有 8颗性能核以及16颗能效核，三级和二级的缓存总容量提升到了68MB，其中三级缓存为36MB，相比12代酷睿还是提升了不少。

据海外电商页面显示的信息，酷睿 i9-13900K 售价 941 加元，约合人民币 4980元;酷睿 i7-13700K 售价 553 加元约合人民币 2926 元;酷睿 i5-13600K 售价 427 加元约合人民币 2259元。相较于其正在出售的 12 代酷睿，价格普遍上涨了 15%-19%。

可以看出，这次的英特尔13代酷睿将会如传闻中所说提升整体售价，虽然这次的13代i5在性能上有了8%-10%的提升，不过考虑到涨价，在性价比方面可能不如前代i5。对于用户来说，性价比才是衡量一颗处理器能否成为神U的重要标准，如果英特尔不涨价，那么13代i5具备成为新一代神U的潜质。